Barleyová žiada pomoc pre Grécko a Bulharsko postihnuté záplavami

Brusel 7. septembra (TASR) - Podpredsedníčka Európskeho parlamentu Katarina Barleyová vyzvala na pomoc členským štátom EÚ Bulharsku a Grécku, ktoré v posledných dňoch postihli silné búrky a záplavy. Povedala to pre štvrtkové vydanie médií skupiny Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Rovnako ako v prípade predchádzajúcich prírodných katastrof v iných členských štátoch by sa na obnovu v oboch krajinách mali podľa Barleyovej vyčleniť financie z Fondu solidarity Európskej únie.



Bolo by chybou domnievať sa, že ide len o bežné poveternostné javy, dodala v rozhovore nemecká politička z vládnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). DPA do tohto rozhovoru nahliadla ešte pred jeho zverejnením.



Šéf Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber v tejto súvislosti poukázal na potrebu vyšších investícií do adaptácie na klimatickú zmenu a pohotovostných zložiek.



"Rovnako ako EÚ po povodniach v roku 2021 pomohla Nemecku sumou viac ako 600 miliónov eur, (Berlín) podporí každú krajinu, ktorá je obeťou extrémnych poveternostných podmienok," dodal.



Búrky a prívalové dažde si v Grécku, Bulharsku a v susednom Turecku vyžiadali v uplynulých dňoch najmenej 14 obetí na životoch. Vážne zasiahnutá bolo najmä stredná oblasť Grécka, kde boli značne poškodené cesty a mosty.