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Barnea: Mosad bol kľúčový pri odhalení útoku na koncert Taylor Swift
V lete 2024 vo Viedni zrušili tri koncerty Taylor Swiftovej, ktoré tam mala odohrať v rámci svojho svetového turné Eras Tour po tom, čo bezpečnostné zložky varovali pred útokmi.
Autor TASR
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Jeruzalem 24. novembra (TASR) - Bývalý šéf izraelskej rozviedky David Barnea v pondelok uviedol, že Mosad zohral kľúčovú úlohu pri odhalení útoku teroristickej organizácie Islamský štát (IS) na koncert americkej speváčky Taylor Swiftovej vo Viedni. TASR o tom informuje podľa portálu Times of Israel (TOI).
„Prvé varovanie pred hrozbou prišlo od našich rakúskych partnerov,“ povedal Barnea na konferencii v Jeruzaleme. „V okamihu, keď bola táto informácia odovzdaná Mosadu, sme úspešne využili naše jedinečné schopnosti v oblasti spracovania spravodajských informácií a prenikania do infraštruktúry, čo viedlo k zatknutiu globálnej džihádistickej bunky,“ vysvetlil.
Mosad podľa neho v spolupráci s rakúskou tajnou službou zabránil masovej vražde stoviek mladých európskych mužov a žien.
V lete 2024 vo Viedni zrušili tri koncerty Taylor Swiftovej, ktoré tam mala odohrať v rámci svojho svetového turné Eras Tour po tom, čo bezpečnostné zložky varovali pred útokmi. Na koncertoch sa plánovalo zúčastniť 170.000 ľudí.
V máji rakúsky súd odsúdil 21-ročného muža, identifikovaného ako Beran A., na 15 rokov väzenia po tom, čo sa priznal k plánovaniu teroristických trestných činov. Ďalší 21-ročný muž, Arda K., bol odsúdený na 12 rokov väzenia.
Pred súdom Beran A. podrobne opísal, ako dostal pokyny a ako sa pokúsil vyrobiť bombu, čo sa mu však nepodarilo. V niekoľkých chatových skupinách a od vysokopostaveného člena IS si tiež vyžiadal radu, aké zbrane má zvoliť.
V roku 2025 berlínsky súd poslal len 16-ročného sýrskeho mladíka na jeden a pol roka do väzenia za účasť na plánovaní spomínaného útoku na koncert Swiftovej.
„Prvé varovanie pred hrozbou prišlo od našich rakúskych partnerov,“ povedal Barnea na konferencii v Jeruzaleme. „V okamihu, keď bola táto informácia odovzdaná Mosadu, sme úspešne využili naše jedinečné schopnosti v oblasti spracovania spravodajských informácií a prenikania do infraštruktúry, čo viedlo k zatknutiu globálnej džihádistickej bunky,“ vysvetlil.
Mosad podľa neho v spolupráci s rakúskou tajnou službou zabránil masovej vražde stoviek mladých európskych mužov a žien.
V lete 2024 vo Viedni zrušili tri koncerty Taylor Swiftovej, ktoré tam mala odohrať v rámci svojho svetového turné Eras Tour po tom, čo bezpečnostné zložky varovali pred útokmi. Na koncertoch sa plánovalo zúčastniť 170.000 ľudí.
V máji rakúsky súd odsúdil 21-ročného muža, identifikovaného ako Beran A., na 15 rokov väzenia po tom, čo sa priznal k plánovaniu teroristických trestných činov. Ďalší 21-ročný muž, Arda K., bol odsúdený na 12 rokov väzenia.
Pred súdom Beran A. podrobne opísal, ako dostal pokyny a ako sa pokúsil vyrobiť bombu, čo sa mu však nepodarilo. V niekoľkých chatových skupinách a od vysokopostaveného člena IS si tiež vyžiadal radu, aké zbrane má zvoliť.
V roku 2025 berlínsky súd poslal len 16-ročného sýrskeho mladíka na jeden a pol roka do väzenia za účasť na plánovaní spomínaného útoku na koncert Swiftovej.