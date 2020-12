Barnier a Frost zorganizovali bilaterálne stretnutie

Hlavný brexitový vyjednávač britského premiéra s Európskou úniou David Frost. Foto: TASR/AP

Brusel 20. decembra (TASR) - Hlavní vyjednávači Európskej únie (EÚ) a Británie, Michel Barnier a David Frost, zorganizovali v nedeľu bilaterálne stretnutie. Informovali o tom zdroje blízke rokovaniam.K osobnému stretnutiu Barniera a Frosta dochádza v čase, keď rozhovory o obchodnej dohode dospeli do kritického štádia bez dosiahnutia prielomu.EÚ predložila Spojnému kráľovstvo ponuku na kompenzácie za povolenie pre rybárov z členských štátov bloku loviť v britských vodách, ale Londýn ju nebol ochotný prijať, uviedli zdroje.Britský minister zdravotníctva Matt Hancock v tejto súvislosti pre televíziu Sky News v nedeľu vyhlásil, že blok by mal upustiť od „neprimeraných požiadaviek“.povedal Hancock. „EÚ, bohužiaľ, vzniesla nejaké neprimerané požiadavky. Nerešpektujú výsledok referenda. Som si istý, že je možné dosiahnuť dohodu, ale je zrejmé, že si to vyžaduje posun na strane EÚ.“Británia vystúpila z EÚ 31. januára, keď zároveň začalo plynúť prechodné obdobie, ktoré vyprší na konci roka.Britský premiér Boris Johnson, ktorý bol tvárou kampane za vystúpenie z EÚ v roku 2016, opakovane tvrdí, že nemôže prijať žiadnu dohodu, ktorá by nerešpektovala zvrchovanosť krajiny, čo bol cieľ brexitu aj jadro vlaňajších volieb v Spojenom kráľovstve.EÚ je však rovnako odhodlaná chrániť svoj lukratívny jednotný trh a chce zabrániť tomu, aby si Londýn zabezpečil to najlepšie z oboch svetov: preferovaný prístup na európsky trh s výhodou stanovenia si svojich pravidiel.