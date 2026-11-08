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Barnier: Briti si nemôžu z pravidiel EÚ vyberať len to, čo im vyhovuje
Barnier zároveň predpokladá, že členské štáty Únie by Británii pri prípadnom návrate do EÚ neobnovili ani osobitnú finančnú kompenzáciu, ktorú si vyrokovala ešte počas členstva.
Autor TASR
Londýn 8. novembra (TASR) - Bývalý hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier upozornil, že Spojené kráľovstvo by sa v budúcnosti síce mohlo opätovne stať členom Európskej únie, nemôže si však vyberať, ktoré pravidlá jednotného trhu bude dodržiavať - muselo by prijať všetky podmienky vrátane voľného pohybu osôb, kapitálu, tovaru a služieb. Barnier to uviedol v rozhovore, ktorý britská stanica BBC zverejnila počas víkendu.
Barnier v rozhovore reagoval na vyjadrenia britského premiéra Andyho Burnhama, ktorý chce preskúmať možnosti užších hospodárskych vzťahov s Európou. Opätovné zapojenie Británie do jednotného trhu Únie označil za jednu z možností, ktorými by sa vláda mohla zaoberať v rámci prehodnotenia vzťahov s EÚ po brexite.
Barnier v rozhovore pre reláciu Sunday with Laura Kuenssberg uviedol, že dvere EÚ sú pre Spojené kráľovstvo otvorené aj v prípade, že by sa chcelo opätovne stať jej plnoprávnym členom. Zároveň však zdôraznil, že pri návrate na jednotný trh by muselo dodržiavať rovnaké pravidlá ako ostatné členské štáty.
„Neexistuje jedálny lístok jednotného trhu, z ktorého by si Británia mohla vyberať, čo chce prijať,“ upozornil Barnier. Štyri základné slobody – voľný pohyb osôb, kapitálu, tovaru a služieb – podľa neho tvoria jeden celok. „Nie je možné mať jednu slobodu a ostatné nie. Všetky štyri sú jasnými podmienkami účasti na jednotnom trhu,“ dodal.
Voľný pohyb osôb, ktorý umožňuje občanom EÚ žiť a pracovať v iných členských štátoch bez víz, patril medzi hlavné sporné témy referenda o brexite v roku 2016. Burnham nedávno uviedol, že jeho obnovenie by nepodporil bez usporiadania referenda. Úrad britského premiéra následne spresnil, že v súčasnosti nepresadzuje návrat k voľnému pohybu osôb.
Britský premiér už skôr avizoval, že a nadchádzajúcom summite v Bruseli chce predstaviť rôzne možnosti budúcich vzťahov s Európou a následne hľadať v tejto otázke podporu verejnosti.
Stretnutie, ktoré sa má uskutočniť približne o desať dní, by podľa BBC mohlo priniesť dohody o potravinových normách, vízach pre mladých ľudí či opätovnom prepojení britského priemyslu so systémom EÚ na obchodovanie s emisnými povolenkami.
Barnier zároveň predpokladá, že členské štáty Únie by Británii pri prípadnom návrate do EÚ neobnovili ani osobitnú finančnú kompenzáciu, ktorú si vyrokovala ešte počas členstva. Tento tzv. britský rabat znižoval príspevky Londýna do rozpočtu Únie. Prvýkrát ho v roku 1985 vyrokovala vtedajšia premiérka Margaret Thatcherová. Podľa Barniera však odchod Británie vytvoril novú situáciu a obnovenie tejto výnimky neprichádza do úvahy.
Bývalý hlavný vyjednávač EÚ pre brexit, ktorý viedol rokovací tím Únie v rokoch 2016-21 a v roku 2024 krátko zastával funkciu francúzskeho premiéra, sa vyjadril aj k lídrovi britskej strany Reform UK Nigelovi Farageovi. Prirovnal ho k francúzskej političke Marine Le Penovej a oboch obvinil z populizmu, klamstiev a falošných sľubov.
Ako príklad uviedol tvrdenie z kampane pred referendom o brexite, podľa ktorého Británia posielala do rozpočtu EÚ 350 miliónov libier týždenne a tieto peniaze by po odchode mohla použiť na financovanie svojho zdravotníctva. Tento slogan sa objavil na autobuse kampane za vystúpenie Británie z Únie, v ktorej bol jednou z hlavných tvárí Boris Johnson. Barnier označil tento sľub za nepravdivý a nerealizovateľný.
Farage na Barnierove vyjadrenia reagoval kritikou. Označil ho za arogantného človeka odtrhnutého od reality a vyhlásil, že jeho slová zakaždým potvrdzujú správnosť rozhodnutia Británie opustiť Úniu, doplnila BBC.
Barnier v rozhovore reagoval na vyjadrenia britského premiéra Andyho Burnhama, ktorý chce preskúmať možnosti užších hospodárskych vzťahov s Európou. Opätovné zapojenie Británie do jednotného trhu Únie označil za jednu z možností, ktorými by sa vláda mohla zaoberať v rámci prehodnotenia vzťahov s EÚ po brexite.
Barnier v rozhovore pre reláciu Sunday with Laura Kuenssberg uviedol, že dvere EÚ sú pre Spojené kráľovstvo otvorené aj v prípade, že by sa chcelo opätovne stať jej plnoprávnym členom. Zároveň však zdôraznil, že pri návrate na jednotný trh by muselo dodržiavať rovnaké pravidlá ako ostatné členské štáty.
„Neexistuje jedálny lístok jednotného trhu, z ktorého by si Británia mohla vyberať, čo chce prijať,“ upozornil Barnier. Štyri základné slobody – voľný pohyb osôb, kapitálu, tovaru a služieb – podľa neho tvoria jeden celok. „Nie je možné mať jednu slobodu a ostatné nie. Všetky štyri sú jasnými podmienkami účasti na jednotnom trhu,“ dodal.
Voľný pohyb osôb, ktorý umožňuje občanom EÚ žiť a pracovať v iných členských štátoch bez víz, patril medzi hlavné sporné témy referenda o brexite v roku 2016. Burnham nedávno uviedol, že jeho obnovenie by nepodporil bez usporiadania referenda. Úrad britského premiéra následne spresnil, že v súčasnosti nepresadzuje návrat k voľnému pohybu osôb.
Britský premiér už skôr avizoval, že a nadchádzajúcom summite v Bruseli chce predstaviť rôzne možnosti budúcich vzťahov s Európou a následne hľadať v tejto otázke podporu verejnosti.
Stretnutie, ktoré sa má uskutočniť približne o desať dní, by podľa BBC mohlo priniesť dohody o potravinových normách, vízach pre mladých ľudí či opätovnom prepojení britského priemyslu so systémom EÚ na obchodovanie s emisnými povolenkami.
Barnier zároveň predpokladá, že členské štáty Únie by Británii pri prípadnom návrate do EÚ neobnovili ani osobitnú finančnú kompenzáciu, ktorú si vyrokovala ešte počas členstva. Tento tzv. britský rabat znižoval príspevky Londýna do rozpočtu Únie. Prvýkrát ho v roku 1985 vyrokovala vtedajšia premiérka Margaret Thatcherová. Podľa Barniera však odchod Británie vytvoril novú situáciu a obnovenie tejto výnimky neprichádza do úvahy.
Bývalý hlavný vyjednávač EÚ pre brexit, ktorý viedol rokovací tím Únie v rokoch 2016-21 a v roku 2024 krátko zastával funkciu francúzskeho premiéra, sa vyjadril aj k lídrovi britskej strany Reform UK Nigelovi Farageovi. Prirovnal ho k francúzskej političke Marine Le Penovej a oboch obvinil z populizmu, klamstiev a falošných sľubov.
Ako príklad uviedol tvrdenie z kampane pred referendom o brexite, podľa ktorého Británia posielala do rozpočtu EÚ 350 miliónov libier týždenne a tieto peniaze by po odchode mohla použiť na financovanie svojho zdravotníctva. Tento slogan sa objavil na autobuse kampane za vystúpenie Británie z Únie, v ktorej bol jednou z hlavných tvárí Boris Johnson. Barnier označil tento sľub za nepravdivý a nerealizovateľný.
Farage na Barnierove vyjadrenia reagoval kritikou. Označil ho za arogantného človeka odtrhnutého od reality a vyhlásil, že jeho slová zakaždým potvrdzujú správnosť rozhodnutia Británie opustiť Úniu, doplnila BBC.