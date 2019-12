Barnier: EÚ bude robiť maximum, aby s Britániou uzavrela dohodu

Štrasburg 17. decembra (TASR) - Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier v utorok povedal, že Únia urobí všetko pre to, aby počas tzv. prechodného obdobia, ktoré začne platiť po brexite naplánovanom na 31. januára a uplynie na konci roka 2020, uzavrela obchodnú dohodu s Britániou. Informovala o tom agentúra AFP.



Barnier na otázku, či sa EÚ podarí dodržať 11-mesačnú lehotu a uzavrieť obchodnú dohodu s Britániou, aby sa predišlo brexitu bez dohody, čo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na európsku ekonomiku, odpovedal: "Urobíme maximum."



Britský premiér Boris Johnson v utorok povedal, že v 20. decembra predloží poslancom Dolnej snemovne parlamentu návrh zákona, podľa ktorého nebude možné pristúpiť k ďalšiemu predĺženiu prechodného obdobia. To sa začne po predpokladanom termíne brexitu, teda po 31. januári 2020. Podľa súčasnej dohody by prechodné obdobie bolo možné predĺžiť až o dva roky.