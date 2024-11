Barnier: Francúzsko nesúhlasí s dohodou medzi EÚ a združením MERCOSUR

Paríž 14. novembra (TASR) - Francúzsko nebude súhlasiť s dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a juhoamerickým obchodným združením MERCOSUR v jej súčasnej podobe, vyhlásil v stredu premiér Michel Barnier po stretnutí so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v Bruseli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Rokovania o tejto dohode prebiehajú už zhruba štvrťstoročie, od roku 1999. Brazília sa snaží docieliť, aby bola podpísaná do konca novembra, kým je predsedníckou krajinou v skupine G20. Zástancovia vrátane Nemecka tvrdia, že dohoda s latinskoamerickými štátmi otvorí viac trhov pre vývoz z EÚ.



Francúzsko, najväčší poľnohospodársky producent v EÚ, sa medzitým snaží presvedčiť ďalšie členské štáty, aby vytvorili menšinový blok a postavili sa proti dohode.



"Povedal som predsedníčke (eurokomisie), že Francúzsko nemôže a nebude akceptovať túto dohodu za súčasných podmienok," povedal Barnier. Tvrdí, že pre francúzskych farmárov by bola dohoda "katastrofálna".



Európski farmári sa podľa portálu Politico obávajú, že dohoda latinskoamerickým blokom vytvorí nekalú konkurenciu pre poľnohospodárov a výrobcov potravín v EÚ, pretože umožní veľký dovoz výrobkov, ktoré nepodliehajú rovnako prísnej regulácii ako v Únii.