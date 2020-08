Barnier je z priebehu rokovaní s Britániou sklamaný a znepokojený

Brusel 21. augusta (TASR) - Ďalšie kolo rokovaní o budúcich obchodných vzťahoch medzi Európskou úniou (EÚ) a Britániou neprinieslo žiadny pokrok. Uviedol to v piatok hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier.



Zároveň vyjadril obavy a sklamanie z nedostatku progresu v rokovaniach. "Tí, ktorí dúfali, že rokovania sa tento týždeň rýchlo pohnú vpred, budú sklamaní," povedal Barnier na tlačovej konferencii v Bruseli po skončení sa siedmeho kola rokovaní.



"Bohužiaľ aj ja som skutočne sklamaný a znepokojený, a tiež prekvapený," doplnil. Britská strana podľa neho neprejavila skutočnú ochotu posunúť sa v otázkach, ktoré sú pre EÚ principiálne, "a to ani napriek flexibilite, ktorú sme ukázali v posledných mesiacoch".



Hlavný britský vyjednávač David Frost, naopak, obvinil Brusel, že bráni pokroku v rokovaniach. EÚ totiž podľa neho nie je ochotná pracovať na riešení problémov v iných oblastiach, kým Británia neakceptuje únijné pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci a podmienok v oblasti rybolovu. To podľa Frosta zbytočne sťažuje pokrok v rokovaniach.