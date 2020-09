Barnier: Londýn musí konať, inak k obchodnej dohode nedôjde

Dublin 2. septembra (TASR) - Je načase, aby sa Británia začala vážne zaoberať kľúčovými požiadavkami Európskej únie a zabezpečila tak uzatvorenie novej dohody o obchode medzi Londýnom a Bruselom v termíne, teda najneskôr do konca októbra. Povedal to v stredu hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier. Ku kľúčovým požiadavkám Bruselu patria rovnaké podmienky pre firmy, rybolov a riešenie sporov.



Podľa Barniera nie je Londýn v týchto otázkach príliš flexibilný. Stále však verí, že dohoda o nových vzťahoch, ktorá nahradí doterajšiu desiatky rokov trvajúcu spoluprácu, je stále možná.



"Kroky britskej strany v tejto oblasti sú zatiaľ sklamaním," povedal Barnier na seminári v Dubline. V stávke sú pritom podľa neho desaťtisíce európskych pracovných miest, bezpečnosť a blahobyt Európanov, životné prostredie a ich základné práva.



Británia vystúpila z Európskej únie koncom januára a do konca tohto roka platí prechodné obdobie, počas ktorého by sa obidve strany mali dohodnúť na budúcich vzťahoch. Podľa Barniera sa však britská vláda vyhýba riešeniu požiadaviek EÚ, napríklad, aby vyjasnila, aký bude jej systém štátnej pomoci. Zároveň dodal, že napríklad bez "dlhodobej, vyváženej a udržateľnej" dohody o rybolove k obchodnej dohode medzi Londýnom a Bruselom nedôjde.



"My máme o dohodu záujem. Nie však za každú cenu. Nikdy neuzatvoríme dohodu, ktorá bude v neprospech nášho jednotného trhu," povedal Barnier. Okrem toho upozornil, že posledný možný termín na dohodu s Londýnom je koniec októbra, aby bolo dosť času na ratifikáciu do konca roka. "Veľa času nám už neostáva," dodal Barnier.