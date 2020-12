Barr povedal, že za minulotýždňovým kybernetickým útokom je Rusko

Washington 21. decembra (TASR) - Americký minister spravodlivosti William Barr v pondelok povedal, že za hromadným kybernetickým útokom na počítačové systémy americkej vlády bolo Rusko, informovala agentúra AFP. Vyjadrenie Barra je v rozpore s tvrdeniami prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorých mohla byť za útokmi Čína.



Trump pred dvoma dňami znižoval význam tohto útoku. Barr povedal, že súhlasí americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom, ktorý útoky pripísal Moskve.



"Na základe informácií, ktoré mám, súhlasím s vyhodnotením ministra Pompea. S určitosťou sa zdá, že to boli Rusi," povedal.



Americká agentúra pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry (CISA) minulý týždeň oznámila, že americké vládny úrady, dôležité subjekty v oblasti infraštruktúry a organizácie zo súkromného sektora boli vystavené kybernetickému útoku trvajúcemu niekoľko mesiacov, v rámci ktorého hekeri prenikli cez softvér americkej spoločnosti SolarWinds.



CISA totožnosť útočníkov nezistila, súkromný poradcovia v oblasti bezpečnosti, niektorí americkí zákonodarcovia a Pompeo vinu zvaľujú na Rusko.



Trump minulý pondelok (14. decembra) na Twitteri napísal, že Barr odstupuje z funkcie a má tak urobiť pred Vianocami.



Barr a Trump sa dostali do sporu po tom, čo Barr pre agentúru AP v decembri uviedol, že rezort spravodlivosti nezistil žiadne rozsiahle volebné podvody, ktoré by zmenili výsledky prezidentských volieb v USA z 3. novembra. Trump napriek tomu odmietol uznať svoju prehru a tvrdil, že došlo k masívnym manipuláciám volieb.