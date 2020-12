Barr v súvislosti s H. Bidenom nevymenuje osobitného vyšetrovateľa

Washington 21. decembra (TASR) - Odchádzajúci americký minister spravodlivosti William Barr v pondelok povedal, že nevidí dôvod na vymenovanie osobitného vyšetrovateľa v súvislosti s vyšetrovaním možného volebného podvodu alebo daňových záležitostí Huntera Bidena, syna novozvoleného prezidenta USA Joea Bidena. Informovala o tom agentúra AP.



"Nevidím dôvod, aby som vymenoval špeciálneho vyšetrovateľa a ani tak neplánujem urobiť predtým, ako odídem," povedal Barr na svojej poslednej tlačovej konferencii. Vyšetrovanie finančných záležitostí Huntera Bidena bolo podľa neho "zodpovedné a profesionálne".



Americký prezident Donald Trump minulý pondelok (14. decembra) na Twitteri napísal, že Barr odstupuje z funkcie a má tak urobiť pred Vianocami.



Barr a Trump sa dostali do sporu po tom, čo Barr pre agentúru AP v decembri uviedol, že rezort spravodlivosti nezistil žiadne rozsiahle volebné podvody, ktoré by zmenili výsledky prezidentských volieb v USA z 3. novembra. Trump napriek tomu odmietol uznať svoju prehru a tvrdil, že došlo k masívnym manipuláciám volieb. Napätie medzi Barrom a Trumpom vyvolala aj téma vyšetrovania Huntera Bidena.



Trump podľa AP zvažuje, či ministerstvo spravodlivosti dotlačí k vymenovaniu osobitného vyšetrovateľa. Takýto krok by novozvolenému prezidentovi Joeovi Bidenovi sťažil zastavenie vyšetrovaní.



Zbor voliteľov potvrdil Bidena za budúceho prezidenta Spojených štátov v pondelok 14. decembra. Oficiálne odovzdanie moci sa uskutoční 20. januára 2021, keď Biden zloží slávnostnú prísahu.