Barrack: USA podporia predĺženie mierovej misie v Libanone o ďalší rok
Libanonská vláda v súčasnosti rieši odzbrojenie Hizballáhu, pričom tento mesiac požiadala armádu o vypracovanie plánu na odzbrojenie militantného hnutia do konca roka.
Autor TASR
Bejrút 26. augusta (TASR) - Spojené štáty podporia predĺženie mandátu Dočasných síl Organizácie Spojených národov v Libanone (UNIFIL) o ďalší rok, uviedol v utorok osobitný americký vyslanec Thomas Barrack. O budúcnosti mierovej misie OSN v južnom Libanone bude Bezpečnostná rada OSN hlasovať budúci pondelok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Postoj Spojených štátov je, že to predĺžime o rok,“ povedal Barrack. Mandát týchto síl končí v nedeľu a proti jeho predĺženiu sa dosiaľ stavali USA aj Izrael. Americký vyslanec podľa AFP poznamenal, že tieto mierové sily stoja miliardu dolárov ročne.
BR OSN bude rozhodovať o kompromise, ktorý pripravilo Francúzsko a ktorý by ponechal jednotky UNIFIL nasadené ešte jeden rok. Misiu vytvorili v roku 1978, aby od seba oddelili Izrael a Libanon.
Najnovší návrh, do ktorého nahliadla AFP, má signalizovať úmysel BR OSN „pracovať na stiahnutí síl UNIFIL so zámerom urobiť libanonskú vládu jediným zaisťovateľom bezpečnosti v južnom Libanone“.
Na základe prímeria, ktoré v novembri pozastavilo boje medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh, libanonská armáda odstraňuje v južnom Libanone infraštruktúru týchto militantov a rozmiestňuje tam svoje jednotky.
Podľa dohody o prímerí sa mal Izrael úplne stiahnuť z Libanonu, avšak v niektorých oblastiach, ktoré považuje za strategické, ponechal svoje jednotky.
Libanonská vláda v súčasnosti rieši odzbrojenie Hizballáhu, pričom tento mesiac požiadala armádu o vypracovanie plánu na odzbrojenie militantného hnutia do konca roka. Iránom podporované šiitské hnutie sa proti tomuto kroku bráni.
Toto rozhodnutie libanonskej vlády však privítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorého kancelária v pondelok uviedla, že Izrael postupne zníži svoju vojenskú prítomnosť v Libanone, ak tamojšia vláda podnikne kroky smerom k odzbrojeniu Hizballáhu.
