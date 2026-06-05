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Predseda libanonského parlamentu: Hizballáh sa stiahne, ak aj Izrael
Vodca Hizballáhu Naím Kásim vo štvrtok vyhlásil, že hnutie odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria medzi Libanonom a Izraelom uzavretú v noci na štvrtok.
Autor TASR
Bejrút 5. júna (TASR) - Iránom podporované libanonské hnutie Hizballáh sa stiahne z oblasti južne od rieky Lítání, pokiaľ sa stiahne aj Izrael a dosiahne sa komplexné prímerie, uviedol v piatok predseda libanonského parlamentu a spojenec hnutia Nabíh Barrí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Súhlasím s tým... že Hizballáh sa stiahne z oblasti južne od rieky Lítání a súbežne sa Izrael stiahne z okupovaných oblastí“ a dosiahne sa „komplexné a bezpodmienečné prímerie“, uviedol vo vyhlásení Barrí, ktorý pôsobí zároveň ako sprostredkovateľ rozhovorov s Hizballáhom.
Hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai medzitým vyzval obyvateľov šiestich miest a obcí v Libanone na evakuáciu. Libanonská štátna tlačová agentúra NNA informovala o masovom odchode ľudí z dvoch dedín spomínaných vo varovaní a následne oznámila, že došlo k útokom na niektoré z lokalít.
Vodca Hizballáhu Naím Kásim vo štvrtok vyhlásil, že hnutie odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria medzi Libanonom a Izraelom uzavretú v noci na štvrtok.
Izrael i Libanon sa po trojstranných rokovaniach vo Washingtone dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Prímerie je však podmienené tým, že Hizballáh zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich militantov z južného Libanonu. Kásim to odmietol.
„Súhlasím s tým... že Hizballáh sa stiahne z oblasti južne od rieky Lítání a súbežne sa Izrael stiahne z okupovaných oblastí“ a dosiahne sa „komplexné a bezpodmienečné prímerie“, uviedol vo vyhlásení Barrí, ktorý pôsobí zároveň ako sprostredkovateľ rozhovorov s Hizballáhom.
Hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai medzitým vyzval obyvateľov šiestich miest a obcí v Libanone na evakuáciu. Libanonská štátna tlačová agentúra NNA informovala o masovom odchode ľudí z dvoch dedín spomínaných vo varovaní a následne oznámila, že došlo k útokom na niektoré z lokalít.
Vodca Hizballáhu Naím Kásim vo štvrtok vyhlásil, že hnutie odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria medzi Libanonom a Izraelom uzavretú v noci na štvrtok.
Izrael i Libanon sa po trojstranných rokovaniach vo Washingtone dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Prímerie je však podmienené tým, že Hizballáh zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich militantov z južného Libanonu. Kásim to odmietol.