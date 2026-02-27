< sekcia Zahraničie
Barrot: Ak bol dron zostrelený vo Švédsku ruský, ide o provokáciu
Švédska námorná hliadka elektronicky zneškodnila vo štvrtok dron približne 13 kilometrov od lietadlovej lode Charles de Gaulle, ktorá v stredu zakotvila v prístave mesta Malmö.
Autor TASR
Paríž 27. februára (TASR) - Paríž nemá žiadne dôkazy o tom, že dron, ktorý sa tento týždeň objavil v prielive Öresund pri pobreží južného Švédska blízko francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle, patrí Rusku. V piatok to povedal minister zahraničných vecí Francúzska Jean-Noël Barrot. Ak by Rusko naozaj bolo zodpovedné za tento incident, išlo by o „absurdnú provokáciu“, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Švédsky minister obrany Pal Jonson oznámil vo štvrtok, že vzdušný priestor krajiny narušil zrejme dron „napojený na ruskú vojenskú loď“, ktorá sa nachádza v teritoriálnych vodách. „Pokiaľ by za tento incident bolo naozaj zodpovedné Rusko, ako naznačil (švédsky) minister obrany, tak je jediným záverom to, že ide o absurdnú provokáciu,“ povedal Barrot v piatok novinárom v Malmö. „Bezpečnosť francúzskej vojnovej lode nebola ohrozená,“ dodal minister.
Švédske sily použili prostriedky na rušenie elektronického signálu. Dron sa stratil a pravdepodobne buď odletel preč, zlyhal alebo spadol do mora. Odvtedy nedošlo k ďalším pozorovaniam.
Nasadenie lietadlovej lode Charles de Gaulle v Baltskom mori je súčasťou misie La Fayette 26 a operácie NATO Baltic Sentry (Baltská stráž). Cieľom operácie je chrániť kritickú infraštruktúru pred hybridnými hrozbami, akými sú sabotáže či kybernetické útoky.
