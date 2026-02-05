< sekcia Zahraničie
Barrot: Boj proti IS je pre Francúzsko absolútnou prioritou
Ďalšou témou Barrotovej agendy je otázka integrácie množstva menšín v Sýrii v rámci novej politickej situácie v krajine.
Autor TASR
Damask 5. februára (TASR) - Pokračovanie boja proti skupine Islamský štát (IS) je pre Francúzsko „absolútnou prioritou“. Povedal to vo štvrtok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot po stretnutí so svojím sýrskym náprotivkom Asadom aš-Šajbaním v Damasku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Francúzsko už desať rokov neúnavne a nemilosrdne bojuje proti teroristom z Dáiš (arabský akronym pre IS) v Iraku, ako aj v Sýrii,“ povedal Barrot. „Prišiel som sem, aby som potvrdil túto absolútnu prioritu Francúzska v Sýrii,“ dodal. So šéfom sýrskej diplomacie rokoval o spôsoboch, ako zabrániť opätovnému vzostupu bojovníkov IS po stiahnutí kurdských síl z častí severnej Sýrie.
Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) boli dosiaľ hlavným partnerom západnej koalície bojujúcej proti džihádistom, no pod tlakom novej sýrskej vlády sa integrujú do sýrskej armády.
Francúzsky diplomatický zdroj pre AFP objasnil, že súčasné turné Barrota, ktorý navštívi aj Irak a Libanon, súvisí s dvoma krízami: nedávne zrážky v severovýchodnej Sýrii a „neustále hroziaca vojenská eskalácia medzi Spojenými štátmi a Iránom“.
Západné sily musia podľa zdroja pracovať so sýrskou vládou v snahe zastaviť IS, ale „nie je tu spoločná história, spoločne vyvinuté reflexy ani rovnaké väzby dôvery.“ Podľa AFP týmito slovami narážal na minulosť dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru, ktorý bol lídrom islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) a mal väzby na teroristické skupiny Al-Káida a Islamský štát.
Islamisti vedení Šarom v decembri 2024 zvrhli dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Šarova vláda sa snaží presadiť svoju autoritu nad celou Sýriou vrátane oblastí kontrolovaných Kurdmi.
Ďalšou témou Barrotovej agendy je otázka integrácie množstva menšín v Sýrii v rámci novej politickej situácie v krajine.
Francúzsko sa stavia na stranu obhajcov kurdských práv a podľa AFP bude tlačiť na vládu v Damasku, aby dodržala dohodu o integrácii kurdských inštitúcií do sýrskeho štátu, ktorú SDF a vláda oznámili minulý týždeň v piatok.
Na základe komplexnej dohody s Damaskom podľa vyhlásenia SDF môžu bezpečnostné zložky ministerstva vnútra vstúpiť do miest Hasaka a Kámišlí na severe krajiny, kde to predtým mali zakázané, s cieľom zaistiť stabilitu. Následne sa má začať proces integrácie SDF do ozbrojených síl pod vedením sýrskej vlády.
