Barrot: Čelní predstavitelia štátov by mohli mať voči ICC imunitu

Paríž 27. novembra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí v stredu vyhlásil, že niektorí svetoví lídri by mohli mať voči rozhodnutiam Medzinárodného trestného súdu (ICC) imunitu. Reagoval tak na vydanie medzinárodných zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Joava Galanta. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Na otázku, či by Francúzsko zatklo Netanjahua, ak by vstúpil na francúzske územie, Jean-Noël Barrot pre rozhlasovú stanicu Franceinfo povedal, že Francúzsko "je oddané spravodlivosti a bude uplatňovať medzinárodné právo". Dodal však, že Rímsky štatút, na základe ktorého ICC vznikol, "sa zaoberá otázkami imunity niektorých čelných predstaviteľov." Podľa šéfa francúzskej diplomacie "v konečnom dôsledku o veci rozhodnú súdne orgány."



ICC so sídlom v Haagu vydal minulý týždeň zatykače okrem Netanjahua a Galanta aj na lídra vojenského krídla Hamasu Muhammada Dajfa pre podozrenia zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov počas konfliktu v Pásme Gazy.



Rozhodnutie kritizovalo viacero štátov na čele s USA, ktoré však jurisdikciu súdu neuznávajú. Maďarský premiér Viktor Orbán v reakcii na zatykače pozval izraelského premiéra na návštevu Maďarska a zaručil sa mu, že zatýkací rozkaz by maďarské orgány nedodržali.



Krajiny ako Taliansko a Británia však uviedli, že v prípade, ak by Netanjahu vstúpil na ich územie, dodržali by záväzky vyplývajúce z Rímskeho štatútu a pristúpili by k jeho zatknutiu.