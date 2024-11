Barrot: EÚ môže čoskoro zaviesť nové sankcie voči izraelským osadníkom

Paríž 11. novembra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v pondelok uviedol, že Európska únia môže čoskoro zaviesť nové sankcie proti izraelský osadníkom na palestínskych územiach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Francúzsko už zaviedlo sankcie voči "28 násilným osadníkom" a zohráva dôležitú úlohu pri rozhodovaní o sankciách na úrovni EÚ, povedal Barrot na Parížskom mierovom fóre. Uvedené sankcie uvalilo Francúzsko ešte vo februári a ministerstvo zahraničných vecí v tom čase vyhlásilo, že osadníci, ktorých sa sankcie týkajú, porušujú ľudské práva Palestínčanov na okupovanom Západnom brehu Jordánu.



Podľa slov Barrota bol sankčný režim EÚ aktivovaný už dvakrát a "možno bude čoskoro aktivovaný tretíkrát".



"Veľmi nám záleží na bezpečnosti Izraela," uviedol šéf francúzskej diplomacie a dodal, že "v záujme Izraela, izraelskej bezpečnosti, musí byť rešpektované medzinárodné právo a musí byť dosiahnutá spravodlivosť".



Barrot už vo štvrtok počas návštevy Západného brehu Jordánu varoval pred novými sankciami a vyjadril záväzok Francúzska k dvojštátnemu riešeniu konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi.



Aktivity osadníkov "ohrozujú perspektívu, ktorá môže zabezpečiť trvalý mier medzi Izraelom a Palestínou," vyhlásil Barrot po stretnutí s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom v Ramalláhu.



Sankcie voči extrémistickým izraelským osadníkom uvalili aj Spojené štáty, Británia, Kanada a Austrália.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v auguste vyhlásil, že izraelskí osadníci ohrozujú akúkoľvek šancu na mier a vyzval izraelskú vládu, aby "okamžite zastavila tieto neprijateľné akcie". Sankcie by boli podľa Borrella zamerané aj na "podporovateľov" násilných osadníckych akcií vrátane niektorých členov izraelskej vlády.



Za uplynulý rok na Západnom brehu Jordánu zahynulo pri útokoch izraelskej armády alebo osadníkov viac ako 700 Palestínčanov. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu.