Barrot: EÚ uvalí sankcie na deväť osôb pre masaker v ukrajinskej Buči
Brusel 16. marca (TASR) - Európska únia uvalí sankcie na deväť osôb obvinených zo spáchania vojnových zločinov súvisiacich s masakrom v ukrajinskom meste Buča, oznámil v pondelok v Bruseli francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Informuje o tom TASR s odvolaním na agentúru Reuters.
Barrotove vyhlásenie prišlo počas príchodu na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci. Na programe schôdzky je aj sprístupnenie pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a odblokovanie 20. balíka protiruských sankcií, čo doteraz blokuje Maďarsko pre zastavený tranzit ropy cez ropovod Družba.
Šéfovia diplomacií členských štátov EÚ sa plánujú 31. marca stretnúť v Buči, aby si pripomenuli štyri roky od masakrov tamojších civilistov počas ruskej okupácie na začiatku vojny na Ukrajine. V piatok o tom informovala agentúra AFP.
Po ústupe ruských jednotiek z Buče po mesiaci okupácie vstúpili do tohto predmestia Kyjeva aj novinári AFP, ktorí následne informovali, že na ulici videli ležať telá najmenej 20 civilistov s ranami po zastrelení. Niektorí z nich mali ruky zviazané za chrbtom.
Išlo o prvé zo série podobných zistení v mestách, z ktorých sa ruskí vojaci stiahli na jar 2022. Zábery z Buče a ďalších miest vyvolali pobúrenie medzinárodného spoločenstva a mali za následok začatie vyšetrovaní pre podozrenie, že ide o vojnové zločiny.
Moskva svoju zodpovednosť poprela a obvinila Ukrajinu, že mŕtvych v uliciach a masové hroby zinscenovala.
