Barrot: Európska únia pripravuje nové sankcie voči Rusku

Washington 2. mája (TASR) - Európska únia pripravuje 17. balík sankcií voči Rusku a dúfa, že toto úsilie skoordinuje so Spojenými štátmi, uviedol vo štvrtok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot. Ruského prezidenta Vladimira Putina zároveň označil za „jedinú prekážku pre mier“ na Ukrajine. TASR informuje podľa agentúry AFP.



„My, Európania, sa pripojíme k tejto americkej (sankčnej) iniciatíve so 17. balíkom sankcií, a včera (v stredu 30. apríla) som sa (americkému senátorovi) Lindseymu Grahamovi zaviazal, že sa pokúsime koordinovať obsah aj načasovanie týchto dvoch balíkov sankcií,“ spresnil Barrot v rozhovore pre AFP.



„Teraz je úplne jasné, že jedinou prekážkou mieru na Ukrajine je dnes Vladimir Putin,“ podotkol šéf francúzskej diplomacie.



Európska únia uvalila na Rusko viacero balíkov sankcií v reakcii na jeho vojenskú inváziu na Ukrajinu. Blok 27 štátov začiatkom toho roka avizoval, že tieto sankcie nezruší, kým nedôjde k „bezpodmienečnému“ stiahnutiu jednotiek Moskvy zo susednej Ukrajiny.



Americký prezident Donald Trump sa snaží sprostredkovať ukončenie bojov medzi Ruskom a Ukrajinou a skupina senátorov na čele s Grahamom a demokratom Richardom Blumenthalom minulý mesiac navrhla legislatívu, ktorá by uvalila sankcie na krajiny priateľské Moskve v prípade, ak by narušila úsilie o ukončenie vojny, vysvetľuje AFP.



Barrot tiež dodal, že víta „nefiltrovanú výmenu názorov“, ktorú mal so svojím americkým rezortným kolegom Marcom Rubiom. Šéfovia diplomacií Francúzska a USA sa stretli vo štvrtok s cieľom „posunúť sa na ceste k mieru na Ukrajine,“ uviedla hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová.



„Minister (Rubio) jasne uviedol, že prezident Trump sa zameriava na zastavenie nezmyselného krviprelievania na Ukrajine a potvrdila záväzok USA úzko spolupracovať s Francúzskom a ďalšími európskymi partnermi na zabezpečení trvalého mieru,“ dodala podľa AFP.