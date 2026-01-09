< sekcia Zahraničie
Barrot: Európsky politický poriadok je v ohrození
Odkazoval na nedávno schválenú stratégiu národnej bezpečnosti USA, podľa ktorej Európe hrozí hospodársky úpadok a perspektíva „rozkladu civilizácie“.
Autor TASR
Paríž 9. januára (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v piatok v každoročnom príhovore francúzskym veľvyslancom varoval, že európsky politický poriadok „je dnes v ohrození“. Odkazoval na nedávno schválenú stratégiu národnej bezpečnosti USA, podľa ktorej Európe hrozí hospodársky úpadok a perspektíva „rozkladu civilizácie“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Nie, európska civilizácia nezanikne. Ale áno, náš politický poriadok je dnes v nebezpečenstve, napriek svojej vzácnej stabilite v nepredvídateľnom svete, napriek svojmu obrovskému vedeckému, technologickému, kultúrnemu a finančnému bohatstvu,“ vyhlásil Barrot. Európa podľa neho nie je ani na pokraji civilizačného rozkladu. „Opovážlivé hlasy“, ktoré to hovoria, varoval pred tým, aby k takémuto rozkladu nedošlo práve u nich.
Európska únia je podľa Barrota ohrozená zvonka nepriateľmi, ktorí sa snažia rozbiť solidaritu medzi členskými štátmi, ako aj zvnútra únavou z demokracie. „Povedzme si to jasne: dnes nič nezaručuje, že o desať rokov budeme ešte žiť v Európskej únii, ako ju (dnes) poznáme,“ upozornil.
Spojené štáty šéf francúzskej diplomacie označil za „spojencov, s ktorými nie sme vždy zajedno“. Zdôraznil, že nová americká vláda sa v priebehu niekoľkých mesiacov rozhodla prehodnotiť väzby s Európou, čo je podľa neho jej právom. „Je však aj naším právom povedať nie historickému spojencovi, akokoľvek tradičným spojencom je, keď jeho návrh nie je prijateľný,“ povedal Barrot.
„Nie, európska civilizácia nezanikne. Ale áno, náš politický poriadok je dnes v nebezpečenstve, napriek svojej vzácnej stabilite v nepredvídateľnom svete, napriek svojmu obrovskému vedeckému, technologickému, kultúrnemu a finančnému bohatstvu,“ vyhlásil Barrot. Európa podľa neho nie je ani na pokraji civilizačného rozkladu. „Opovážlivé hlasy“, ktoré to hovoria, varoval pred tým, aby k takémuto rozkladu nedošlo práve u nich.
Európska únia je podľa Barrota ohrozená zvonka nepriateľmi, ktorí sa snažia rozbiť solidaritu medzi členskými štátmi, ako aj zvnútra únavou z demokracie. „Povedzme si to jasne: dnes nič nezaručuje, že o desať rokov budeme ešte žiť v Európskej únii, ako ju (dnes) poznáme,“ upozornil.
Spojené štáty šéf francúzskej diplomacie označil za „spojencov, s ktorými nie sme vždy zajedno“. Zdôraznil, že nová americká vláda sa v priebehu niekoľkých mesiacov rozhodla prehodnotiť väzby s Európou, čo je podľa neho jej právom. „Je však aj naším právom povedať nie historickému spojencovi, akokoľvek tradičným spojencom je, keď jeho návrh nie je prijateľný,“ povedal Barrot.