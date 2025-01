Barrot: Francúzi, necestujte do Iránu, kým neprepustí našich občanov

Paríž 7. januára (TASR) - Francúzsko v utorok vyzvalo svojich občanov, aby sa vyhli cestovaniu do Iránu až do prepustenia zadržiavaných Francúzov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Situácia našich krajanov zadržiavaných v Iráne je jednoducho neprijateľná. Už niekoľko rokov sú nespravodlivo väznení v nedôstojných podmienkach," povedal francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Vyzval francúzskych občanov, aby necestovali do Iránu až do prepustenia rukojemníkov.



Podľa Paríža sú v Iráne zadržiavaní traja francúzski štátni príslušníci. Cecile Kohlerová a jej partner Jacques Paris sú väznení od mája 2022 na základe obvinenia zo špionáže.



Francúzsky občan identifikovaný iba ako Olivier je vo väzení od októbra 2022, ale francúzske úrady nezverejnili podrobnosti o jeho prípade.



Barrot zdôraznil, že Paríž na nich nezabudol "ani na sekundu" a iránske úrady ich musia prepustiť. Od zvolenia iránskeho prezidenta Masúda Pezeškijána sa "napriek našej snahe angažovať sa na najvyššej úrovni ich situácia zhoršila", ozrejmil Barrot. Minister podľa AFP nevylúčil, že ich situácia by mohla do budúcna ovplyvniť aj bilaterálne vzťahy a sankcie.



Irán, ktorý neuznáva dvojité občianstvo, zadržiava niekoľko Európanov. Väčšina z nich má aj iránske občianstvo. Ľudskoprávne skupiny ich označujú za "rukojemníkov", ktorých Irán zvyčajne využíva pri vyjednávaní.