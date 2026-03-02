< sekcia Zahraničie
Barrot: Francúzsko je pripravené brániť spojencov v Perzskom zálive
Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo ešte v nedeľu vyhlásili, že sú pripravené prijať „obranné opatrenia“ proti Iránu.
Autor TASR
Paríž/Teherán 2. marca (TASR) - Francúzsko je v prípade núdze pripravené brániť pred iránskymi útokmi spojenecké krajiny na Blízkom východe. Uviedol to v pondelok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Spojeneckým krajinám, ktoré boli zasiahnuté raketami a dronmi (iránskych) Revolučných gárd a zatiahnuté do vojny, ktorú si nevybrali - Saudskej Arábii, Spojeným arabským emirátom, Kataru, Iraku, Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu a Jordánsku - Francúzsko vyjadruje svoju plnú podporu a úplnú solidaritu,“ vyhlásil Barrot s tým, že „Francúzsko je pripravené zúčastniť sa na ich obrane“.
„Je pripravené v súlade s dohodami, ktoré ho zaväzujú k jeho partnerom, a so zásadou kolektívnej sebaobrany stanovenou medzinárodným právom, zúčastniť sa na ich obrane,“ priblížil. Uviedol, že v krajinách okolo Perzského zálivu je v súčasnosti približne 400.000 Francúzov.
Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo ešte v nedeľu vyhlásili, že sú pripravené prijať „obranné opatrenia“ proti Iránu, a tým chrániť svoje záujmy a záujmy svojich spojencov v Perzskom zálive, ak by to bolo potrebné.
„Dosiahneme to prostredníctvom nevyhnutných a primeraných obranných opatrení s cieľom zničiť schopnosť Iránu odpáliť rakety a drony priamo v mieste ich vzniku,“ uviedli krajiny v spoločnom vyhlásení. Zároveň vyjadrili „zdesenie“ z raketových útokov Iránu proti krajinám v regióne vrátane tých, ktoré sa „nezúčastnili na počiatočných vojenských operáciách USA a Izraela“, doplnili.
Barrot kritizoval útoky Spojených štátov a Izraela bez predchádzajúcej diskusie na pôde Organizácie Spojených národov. „Predlžovanie vojenských operácií bez presného cieľa so sebou nesie riziko, ktoré by vtiahlo Irán a región do dlhého obdobia nestability, ktorej výsledok by bol veľmi neistý a poškodil by naše záujmy,“ dodal.
