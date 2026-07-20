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Barrot: Francúzskych diplomatov zastrašovali iránske zložky

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Na snímke francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Foto: TASR/AP

Iránske úrady podľa Barrota v nedeľu večer pracovníkov francúzskeho veľvyslanectva bezdôvodne na niekoľko hodín zadržali a vypočúvali, než sa mohli vrátiť na ambasádu.

Autor TASR
Paríž 20. júla (TASR) - Dvoch francúzskych diplomatov v Iráne zastrašovali tamojšie bezpečnostné zložky a jedného z nich fyzicky napadli, uviedol v pondelok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Svojmu iránskemu náprotivku Abbásovi Aráčkímu telefonicky odkázal, že tento neprijateľný incident nemôže zostať bez následkov. Informovala o tom agentúra AFP.

Iránske úrady podľa Barrota v nedeľu večer pracovníkov francúzskeho veľvyslanectva bezdôvodne na niekoľko hodín zadržali a vypočúvali, než sa mohli vrátiť na ambasádu. Teraz sú v bezpečí a podľa očakávaní sa už o niekoľko hodín vrátia do Francúzska.

Tento útok je o to šokujúcejší, že práve títo dvaja úradníci dohliadajú na naše programy na podporu občianskej spoločnosti, najmä iránskych umelcov a vedcov,“ povedal. Zastrašovanie zo strany bezpečnostných zložiek iránskeho režimu označil za „flagrantné porušenie diplomatickej imunity“.

Šéf francúzskej diplomacie minulý týždeň uistil, že Európska únia nezruší sankcie uvalené na Irán, ak Teherán neukončí svoj jadrový program a destabilizujúce aktivity na Blízkom východe.
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