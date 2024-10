Barrot: Hizballáh nesie zodpovednosť, že Libanon zatiahol do vojny

Jeruzalem 7. októbra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v pondelok vyhlásil, že Hizballáh nesie významnú zodpovednosť za to, že Libanon zatiahol do vojny s Izraelom, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"V Libanone hrozí, že násilie uvrhne veľmi krehkú krajinu do trvalého chaosu, pričom to ohrozí bezpečnosť Izraela ešte viac ako doteraz," povedal Barrot na tlačovej konferencii počas návštevy Jeruzalema a dodal, že "Hizballáh nesie veľkú zodpovednosť za túto situáciu, keď zatiahol Libanon do vojny, ktorú si nevybral".



Šéf francúzskej diplomacie v pondelok ukončil svoju cestu po Blízkom východe v Izraeli, kde si pripomenul výročie masakru hnutia Hamas, pri ktorom jeho bojovníci zabili približne 1200 Izraelčanov.



Následná vojna v Pásme Gazy rozšírila konflikt do celého regiónu, píše agentúra Reuters s tým, že Izrael zintenzívňuje vojenské operácie v Libanone proti hnutiu Hizballáh, ktoré je spojencom Hamasu.



"Samotná sila nemôže zaistiť bezpečnosť Izraela... Vojenský úspech nemôže nahradiť politickú perspektívu," povedal Barrot s tým, že po roku vojny nastal čas na diplomaciu.



Barrot prišiel do Izraela v čase napätia vo francúzsko-izraelských vzťahoch. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu cez víkend odsúdil výzvu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na zastavenie dodávok zbraní Izraelu. Macron tiež vyhlásil, že krajiny, ktoré súčasne dodávajú zbrane a vyzývajú na prímerie tam, kde sa zbrane v konflikte používajú, sú nekoherentné. Francúzsko do Izraela dodáva minimum zbraní, pripomína Reuters.



Barrot zopakoval, že je zvláštne vyzývať na prímerie a zároveň dodávať útočné zbrane. Doplnil, že podľa Francúzska, neoblomného obhajcu bezpečnosti Izraela, je nevyhnutné úprimne pristupovať k utrpeniu civilistov v Pásme Gazy, ale aj k vojenskej operácii v južnom Libanone.