Barrot: Irán musí prestať byť destabilizujúcou silou
Autor TASR
Bejrút 6. februára (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v piatok na návšteve Libanonu povedal, že Irán by mal prestať byť „destabilizujúcou silou“. Odvolával sa pritom na jeho jadrový program a podporu „teroristických“ skupín, ktoré podľa šéfa diplomacie ohrozujú krajiny na Blízkom východe a v Európe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Barrot na tlačovej konferencii v Bejrúte vyzval „skupiny podporované Iránom,“ aby preukázali najvyššiu zdržanlivosť v prípade vojenskej eskalácie týkajúcej sa islamskej republiky.
Šéf francúzskej diplomacie pred piatkovou návštevou Bejrútu uviedol, že na odzbrojenie Hizballáhu musí libanonská armáda dostať prostriedky. Tá v januári oznámila, že v súlade s dohodou o prímerí s Izraelom z novembra 2024 dokončila prvú fázu plánu na odzbrojenie hnutia.
Libanon bol poslednou zastávkou Barrota na jeho turné, v rámci ktorého navštívil aj Sýriu a Irak. K Iránu sa vyjadril v deň, keď sa v Ománe konali rokovania predstaviteľov islamskej republiky a Spojených štátov. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí označil v piatok atmosféru na rokovaniach za „pozitívnu“. USA krátko po týchto rozhovoroch oznámili nové sankcie voči Teheránu. Zamerané sú na obmedzenie vývozu ropy z krajiny.
Rokovania o jadrovom programe sa uskutočnili po opakovaných hrozbách vojenskej intervencie voči Iránu zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zásah predtým obhajoval ako pomoc účastníkom protivládnych protestov.
Západ dlho obviňuje Irán z toho, že sa snaží získať jadrové zbrane, čo Teherán popiera tvrdiac, že jeho program je určený výlučne na civilné účely.
Británia, Francúzsko a Nemecko koncom augusta 2025 aktivovali tzv. mechanizmus „snapback“, teda proces opätovného uvalenia sankcií, keďže Irán podľa nich porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015.
