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Barrot: Island nemá čo stratiť obnovením rokovaní s EÚ
Barrot v pondelok počas návštevy Reykjavíku vyhlásil, že hlasovanie v referende 29. augusta nič vopred neurčuje.
Autor TASR
Reykjavík 20. júla (TASR) - Island nemá čo stratiť, ak obnoví rokovania o vstupe do Európskej únie, vyhlásil v pondelok počas návštevy Reykjavíku francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Vyjadril sa tak pred referendom o pokračovaní prístupových rokovaní Islandu s EÚ, ktoré sa na tomto ostrove uskutoční 29. augusta.
Referendum sa pripravuje a bude konať v situácii, keď je neďaleké ostrovné Grónsko pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane vyjadril záujem prevziať kontrolu nad týmto územím patriacim Dánsku. Islandská ministerka zahraničných vecí Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttirová uviedla, že podpora Únie Grónsku ukázala Reykjavíku význam členstva v EÚ. „Bolo pre nás dôležité vidieť, ako rozhodne Európska únia zasiahla a postavila sa na stranu Dánska a Grónska,“ povedala.
Dodala, že Island ako člen Severoatlantickej aliancie (NATO) vníma prípadný vstup do EÚ aj ako spôsob posilnenia svojej bezpečnosti vzhľadom na hrozby zo strany Ruska. Ostrovná krajina totiž nemá vlastnú stálu armádu.
Barrot v pondelok počas návštevy Reykjavíku vyhlásil, že hlasovanie v referende 29. augusta nič vopred neurčuje. „Island nemá absolútne čo stratiť tým, že bude s Európskou úniou rokovať,“ doplnil.
Ako pripomenula agentúra AFP, Island požiadal o vstup do Únie prvýkrát v roku 2009 po kolapse svojho finančného sektora. Rokovania o jeho členstve sa začali v 2010 a o tri roky neskôr boli pozastavené.
Referendum sa pripravuje a bude konať v situácii, keď je neďaleké ostrovné Grónsko pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane vyjadril záujem prevziať kontrolu nad týmto územím patriacim Dánsku. Islandská ministerka zahraničných vecí Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttirová uviedla, že podpora Únie Grónsku ukázala Reykjavíku význam členstva v EÚ. „Bolo pre nás dôležité vidieť, ako rozhodne Európska únia zasiahla a postavila sa na stranu Dánska a Grónska,“ povedala.
Dodala, že Island ako člen Severoatlantickej aliancie (NATO) vníma prípadný vstup do EÚ aj ako spôsob posilnenia svojej bezpečnosti vzhľadom na hrozby zo strany Ruska. Ostrovná krajina totiž nemá vlastnú stálu armádu.
Barrot v pondelok počas návštevy Reykjavíku vyhlásil, že hlasovanie v referende 29. augusta nič vopred neurčuje. „Island nemá absolútne čo stratiť tým, že bude s Európskou úniou rokovať,“ doplnil.
Ako pripomenula agentúra AFP, Island požiadal o vstup do Únie prvýkrát v roku 2009 po kolapse svojho finančného sektora. Rokovania o jeho členstve sa začali v 2010 a o tri roky neskôr boli pozastavené.