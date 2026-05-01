< sekcia Zahraničie
Barrot: Koalícia USA pre Hormuz nekonkuruje iniciatíve Francúzska
Barrot počas návštevy Abú Zabí v rámci cesty po regióne povedal, že informoval spojencov v Perzskom zálive o britsko-francúzskej iniciatíve, ktorá je podľa neho už v pokročilom štádiu.
Autor TASR
Abú Zabí 1. mája (TASR) – Nová Spojenými štátmi vedená koalícia zameraná na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu by mohla byť doplnením, nie konkurenciou pre podobnú misiu pripravovanú Francúzskom a Britániou. Uviedol to v piatok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Barrot počas návštevy Abú Zabí v rámci cesty po regióne povedal, že informoval spojencov v Perzskom zálive o britsko-francúzskej iniciatíve, ktorá je podľa neho už v „pokročilom“ štádiu.
Hormuzský prieliv, cez ktorý obvykle prechádza pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu, fakticky zablokoval Irán po začiatku vojny na Blízkom východe, čo spôsobilo výrazný nárast cien.
Americký predstaviteľ vo štvrtok pre AFP potvrdil, že Washington spúšťa medzinárodnú koalíciu nazvanú „Koncepcia námornej slobody“ s cieľom obnoviť lodnú dopravu na tejto dôležitej trase. Podľa denníka Wall Street Journal dostali veľvyslanectvá USA pokyn, aby sa snažili presvedčiť zahraničné vlády o účasť na tomto projekte.
Spojené kráľovstvo a Francúzsko vedú rozhovory o samostatnej námornej misii. Na nedávnom stretnutí o tejto iniciatíve sa zúčastnilo viac ako 50 krajín.
Americká misia „nie je rovnakého charakteru ako tá, ktorú sme vytvorili... je to akési doplnenie“, uviedol Barrot v hlavnom meste Spojených arabských emirátov, pred ktorými navštívil Saudskú Arábiu a Omán. „Nie je konkurenciou pre inciatívu, ktorú sme spustili a na ktorú sa zameriavame,“ dodal s tým, že k prípadnej účasti Francúzska na iniciatíve Washingtonu sa v súčasnosti nebude vyjadrovať.
Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval spojencov za neochotu pridať sa k americko-izraelskej vojne proti Iránu. Vyzval tiež krajiny závislé od ropy, aby prevzali zodpovednosť za opätovné otvorenie prielivu. Irán vyhlasuje, že Hormuzský prieliv neotvorí dovtedy, kým budú USA blokovať jeho prístavy.
Barrot počas návštevy Abú Zabí v rámci cesty po regióne povedal, že informoval spojencov v Perzskom zálive o britsko-francúzskej iniciatíve, ktorá je podľa neho už v „pokročilom“ štádiu.
Hormuzský prieliv, cez ktorý obvykle prechádza pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu, fakticky zablokoval Irán po začiatku vojny na Blízkom východe, čo spôsobilo výrazný nárast cien.
Americký predstaviteľ vo štvrtok pre AFP potvrdil, že Washington spúšťa medzinárodnú koalíciu nazvanú „Koncepcia námornej slobody“ s cieľom obnoviť lodnú dopravu na tejto dôležitej trase. Podľa denníka Wall Street Journal dostali veľvyslanectvá USA pokyn, aby sa snažili presvedčiť zahraničné vlády o účasť na tomto projekte.
Spojené kráľovstvo a Francúzsko vedú rozhovory o samostatnej námornej misii. Na nedávnom stretnutí o tejto iniciatíve sa zúčastnilo viac ako 50 krajín.
Americká misia „nie je rovnakého charakteru ako tá, ktorú sme vytvorili... je to akési doplnenie“, uviedol Barrot v hlavnom meste Spojených arabských emirátov, pred ktorými navštívil Saudskú Arábiu a Omán. „Nie je konkurenciou pre inciatívu, ktorú sme spustili a na ktorú sa zameriavame,“ dodal s tým, že k prípadnej účasti Francúzska na iniciatíve Washingtonu sa v súčasnosti nebude vyjadrovať.
Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval spojencov za neochotu pridať sa k americko-izraelskej vojne proti Iránu. Vyzval tiež krajiny závislé od ropy, aby prevzali zodpovednosť za opätovné otvorenie prielivu. Irán vyhlasuje, že Hormuzský prieliv neotvorí dovtedy, kým budú USA blokovať jeho prístavy.