Barrot: Mesačné prímerie by ukázalo, či Putin koná v dobrej viere

Paríž 3. marca (TASR) - Mesačné prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou by mohlo Kyjevu a jeho spojencom pomôcť zistiť, či ruský prezident Vladimir Putin koná v dobrej viere a či je ochotný začať vážne rokovania o dlhodobejšej mierovej dohode, vyhlásil v pondelok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.



Šéf francúzskej diplomacie v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL reagoval na návrh prezidenta Emmanuela Macrona, že by mohlo byť uzavreté mesačné prímerie v bojoch "vo vzduchu i na mori" a úderoch na kritickú infraštruktúru. Netýkalo by sa pozemných bojov.



"Ešte nikdy nebolo riziko vojny v Európe, v Európskej únii také vysoké... hrozba sa k nám stále približuje, frontová línia sa k nám stále približuje," upozornil minister.



Barrot tiež verí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho americký náprotivok Donald Trump by mohli byť ochotní znovu sa zapojiť do rozhovorov po piatkovej ostrej výmene názorov v Oválnej pracovni.