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Barrot: Na rokovaniach o Ukrajine budeme brániť kľúčové princípy
Európa sa pripravuje na priamu účasť na rokovaniach o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom.
Autor TASR
Brusel 16. novembra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v pondelok vyhlásil, že Paríž bude v rámci rokovaní o vojne na Ukrajine „zubami-nechtami“ brániť bezpečnostné usporiadanie Európy. Vyjadril sa tak po tom, čo sa lídri členských krajín Európskej únie zhodli minulý týždeň na tom, že Európu bude na ďalšom kole rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine zastupovať Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, ako aj predstavitelia inštitúcií EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nie je úlohou iných diktovať Európanom podmienky ich vlastnej bezpečnosti,“ povedal Barrot v Bruseli. „Budeme zubami-nechtami a do posledného centimetra brániť kľúčové princípy, ku ktorým sa pevne hlásime,“ dodal.
Európa sa pripravuje na priamu účasť na rokovaniach o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Osobitní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner minulý týždeň vo štvrtok rokovali s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a vyzvali ho, aby do ďalších mierových rozhovorov zapojil aj Európu.
Lídri členských štátov EÚ sa na minulotýždňovom neformálnom summite v Dubline zhodli, že Európu bude na týchto rokovaniach zastupovať päť krajín vrátane Francúzska. Po výbere tohto vyjednávacieho tímu sa teraz diskusia sústreďuje na vymedzenie mandátu pre tých, ktorí budú rokovania viesť, informuje AFP.
Rusko sa v rámci prípadných rokovaní usiluje o nové prerokovanie širšieho bezpečnostného rámca Európy a podľa francúzskej tlačovej agentúry sa zdá, že opätovne predkladá požiadavky na stiahnutie síl NATO a zastavenie prijímania nových členov do tejto aliancie.
Barrot sa pridal k ďalším lídrom EÚ, ktorí trvajú na tom, že Rusko musí najprv zastaviť svoju inváziu a až potom sa môže začať diskutovať o európskej bezpečnosti. „Prvý krok je ukončiť túto koloniálnu a imperialistickú vojnovú agresiu,“ vyhlásil.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul trvá na tom, že Európa nepotrebuje novú bezpečnostnú architektúru. „Jednoducho potrebujeme, aby každý rešpektoval existujúcu bezpečnostnú architektúru,“ konštatoval.
„Budeme pokračovať v tomto smere bez ohľadu na to, ako hlasno sa Putinovo Rusko snaží smerovať diskusiu vo svoj prospech čoraz absurdnejšími maximalistickými požiadavkami,“ poznamenal šéf nemeckej diplomacie.
Podľa Wadephula sa v blízkej budúcnosti ukáže, či Rusko chce skutočne seriózne vyjednávať, alebo či chce len „získať čas“. Na dosiahnutie mieru bude napokon potrebné, aby obe strany pristúpili na „vzájomné ústupky“.
AFP pripomína, že krajiny, ktorých predstavitelia nebudú zastúpení na týchto rokovaniach, trvajú na tom, že ich názor sa musí aj naďalej zohľadňovať.
„Nie je úlohou iných diktovať Európanom podmienky ich vlastnej bezpečnosti,“ povedal Barrot v Bruseli. „Budeme zubami-nechtami a do posledného centimetra brániť kľúčové princípy, ku ktorým sa pevne hlásime,“ dodal.
Európa sa pripravuje na priamu účasť na rokovaniach o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Osobitní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner minulý týždeň vo štvrtok rokovali s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a vyzvali ho, aby do ďalších mierových rozhovorov zapojil aj Európu.
Lídri členských štátov EÚ sa na minulotýždňovom neformálnom summite v Dubline zhodli, že Európu bude na týchto rokovaniach zastupovať päť krajín vrátane Francúzska. Po výbere tohto vyjednávacieho tímu sa teraz diskusia sústreďuje na vymedzenie mandátu pre tých, ktorí budú rokovania viesť, informuje AFP.
Rusko sa v rámci prípadných rokovaní usiluje o nové prerokovanie širšieho bezpečnostného rámca Európy a podľa francúzskej tlačovej agentúry sa zdá, že opätovne predkladá požiadavky na stiahnutie síl NATO a zastavenie prijímania nových členov do tejto aliancie.
Barrot sa pridal k ďalším lídrom EÚ, ktorí trvajú na tom, že Rusko musí najprv zastaviť svoju inváziu a až potom sa môže začať diskutovať o európskej bezpečnosti. „Prvý krok je ukončiť túto koloniálnu a imperialistickú vojnovú agresiu,“ vyhlásil.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul trvá na tom, že Európa nepotrebuje novú bezpečnostnú architektúru. „Jednoducho potrebujeme, aby každý rešpektoval existujúcu bezpečnostnú architektúru,“ konštatoval.
„Budeme pokračovať v tomto smere bez ohľadu na to, ako hlasno sa Putinovo Rusko snaží smerovať diskusiu vo svoj prospech čoraz absurdnejšími maximalistickými požiadavkami,“ poznamenal šéf nemeckej diplomacie.
Podľa Wadephula sa v blízkej budúcnosti ukáže, či Rusko chce skutočne seriózne vyjednávať, alebo či chce len „získať čas“. Na dosiahnutie mieru bude napokon potrebné, aby obe strany pristúpili na „vzájomné ústupky“.
AFP pripomína, že krajiny, ktorých predstavitelia nebudú zastúpení na týchto rokovaniach, trvajú na tom, že ich názor sa musí aj naďalej zohľadňovať.