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Barrot: Na rokovaniach o Ukrajine v Abú Zabí bude zastúpená aj Európa

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Na snímke Jean-Noel Barrot. Foto: TASR/AP

Moskva dlhodobo požaduje úplné stiahnutie ukrajinských jednotiek z východu Ukrajiny, čo Kyjev odmieta. Podľa ukrajinskej strany by takýto krok vystavil Ukrajinu riziku ďalších ruských útokov.

Autor TASR
Paríž 8. novembra (TASR) - Na plánovanom stretnutí predstaviteľov Ukrajiny, Spojených štátov a Ruska, ktoré sa má uskutočniť 10. a 11. novembra v Abú Zabí, bude mať zastúpenie aj Európa. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL to v nedeľu oznámil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot.

Šéf francúzskej diplomacie zdôraznil, že európske krajiny v uplynulých týždňoch dôrazne upozorňovali amerických sprostredkovateľov, že pri rokovaniach o budúcnosti Európy nemožno obísť ich očakávania a požiadavky.

Francúzsko zabezpečí, aby zaznel hlas Európy, ktorej sa to týka v prvom rade,“ vyhlásil Barrot. Zatiaľ však neuviedol, kto bude Paríž zastupovať. Ubezpečil len, že Francúzsko pri rokovaniach nebude chýbať.

Posledné podobné stretnutie ruských, ukrajinských a amerických delegácií sa uskutočnilo v polovici februára v Ženeve. Neprinieslo však žiadny pokrok v snahe ukončiť vojnu, ktorú Rusko rozpútalo rozsiahlym vpádom na Ukrajinu vo februári 2022.

Moskva dlhodobo požaduje úplné stiahnutie ukrajinských jednotiek z východu Ukrajiny, čo Kyjev odmieta. Podľa ukrajinskej strany by takýto krok vystavil Ukrajinu riziku ďalších ruských útokov.
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