< sekcia Zahraničie
Barrot na začiatku rokovaní G7 upozornil na „nestabilitu“ v Karibiku
Spojené štáty tam v uplynulom období podnikli sériu útokov, pričom tvrdia, že ide o útoky na pašerákov drog.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Niagara 12. novembra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v utorok na začiatok stretnutia šéfov diplomacií krajín G7 kritizoval „vojenské operácie“ v Karibskom mori, kde Spojené štáty v uplynulom období podnikli sériu útokov, pričom tvrdia, že ide o útoky na pašerákov drog. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Barrot novinárom povedal, že je dôležité vyhnúť sa „nestabilite spôsobenej možnými eskaláciami“. V utorok dorazila do vôd v oblasti Karibiku a Latinskej Ameriky, ktorá ako celok spadá pod južné veliteľstvo amerického námorníctva, úderná skupina americkej lietadlovej lode USS Gerald R. Ford. Podľa venezuelskej vlády toto vojenské nasadenie USA môže vyústiť do otvoreného konfliktu.
„S obavami sme sledovali vojenské operácie v karibskej oblasti, pretože nerešpektujú medzinárodné právo,“ povedal Barrot. Podľa neho je nevyhnutné, aby krajiny G7 spolupracovali pri riešení globálneho obchodu s narkotikami. Poznamenal, že v Karibiku žije viac ako milión francúzskych občanov, ktorých by mohli ovplyvniť prípadné nepokoje.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa podnikla sériu útokov v Karibiku a Tichom oceáne, pričom tvrdí, že cieľom sú lode prevážajúce drogy. Trumpova administratíva taktiež tvrdí, že venezuelský prezident Nicolás Maduro je šéfom drogového kartelu. Maduro tieto obvinenia odmietol a trvá na tom, že Venezuela je proti svojej vôli využívaná ako trasa pre pašovanie kokaínu z Kolumbie. Americké operácie vyvolali v Caracase obavy, že konečným cieľom USA je práve zvrhnutie Madura.
Barrot novinárom povedal, že je dôležité vyhnúť sa „nestabilite spôsobenej možnými eskaláciami“. V utorok dorazila do vôd v oblasti Karibiku a Latinskej Ameriky, ktorá ako celok spadá pod južné veliteľstvo amerického námorníctva, úderná skupina americkej lietadlovej lode USS Gerald R. Ford. Podľa venezuelskej vlády toto vojenské nasadenie USA môže vyústiť do otvoreného konfliktu.
„S obavami sme sledovali vojenské operácie v karibskej oblasti, pretože nerešpektujú medzinárodné právo,“ povedal Barrot. Podľa neho je nevyhnutné, aby krajiny G7 spolupracovali pri riešení globálneho obchodu s narkotikami. Poznamenal, že v Karibiku žije viac ako milión francúzskych občanov, ktorých by mohli ovplyvniť prípadné nepokoje.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa podnikla sériu útokov v Karibiku a Tichom oceáne, pričom tvrdí, že cieľom sú lode prevážajúce drogy. Trumpova administratíva taktiež tvrdí, že venezuelský prezident Nicolás Maduro je šéfom drogového kartelu. Maduro tieto obvinenia odmietol a trvá na tom, že Venezuela je proti svojej vôli využívaná ako trasa pre pašovanie kokaínu z Kolumbie. Americké operácie vyvolali v Caracase obavy, že konečným cieľom USA je práve zvrhnutie Madura.