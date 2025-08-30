< sekcia Zahraničie
Barrot: Nikomu nesmie byť bránené v účasti na Valnom zhromaždení OSN
Na zasadaní VZ OSN sa plánoval zúčastniť 89-ročný palestínsky prezident Mahmúd Abbás, ktorý mal kedysi vrelé vzťahy s Washingtonom, pripomína francúzska agentúra.
Autor TASR
Kodaň 30. augusta (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v sobotu uviedol, že by nemali existovať žiadne obmedzenia pre prístup na septembrové zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku. Jeho vyjadrenie prišlo po oznámení USA, že predstaviteľom Palestínskej samosprávy za týmto účelom neudelia víza. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Schôdzka valného zhromaždenia... by nemala byť predmetom žiadnych reštrikcií v prístupe,“ povedal Barrot na stretnutí šéfov diplomacie krajín EÚ v dánskej Kodani.
Viacerí ministri v Kodani zopakovali francúzsku výzvu Spojeným štátom, aby palestínskej delegácii umožnili prístup na zasadanie VZ OSN.
Tento avizovaný mimoriadny krok Washingtonu prichádza v čase, keď Francúzsko vedie úsilie o uznanie palestínskeho štátu na nadchádzajúcej schôdzke svetových lídrov v New Yorku, píše AFP. Zároveň je ďalší znakom spojenectva administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa a izraelskej vlády, ktorá vedie vojnu v Pásme Gazy proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, dodáva agentúra.
Palestínska samospráva už vyzvala Spojené štáty, aby svoje rozhodnutie prehodnotili, pretože podľa nej je „v ostrom protiklade s medzinárodným právom a dohodou o sídle OSN“. Podľa tejto dohody Spojené štáty ako hostiteľské sídlo Organizácie Spojených národov v New Yorku nemajú odmietať víza predstaviteľom smerujúcim do sídla svetovej organizácie.
