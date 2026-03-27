Barrot odmieta, že Francúzsko zrušilo pozvanie JAR pre nátlak USA
Paríž 27. marca (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vo štvrtok odmietol tvrdenia o tom, že Paríž po tlaku Spojených štátov zrušil pozvanie Juhoafrickej republiky (JAR) na summit lídrov zoskupenia G7, ktorý sa uskutoční v júni. O stiahnutí pozvania juhoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu predtým informovala agentúra AFP, píše TASR.
Hovorca juhoafrického prezidenta povedal, že Ramaphosa už nie je pozvaný na summit kvôli hrozbám bojkotu zo strany Washingtonu. O niekoľko hodín neskôr však Ramaphosa uviedol, že podľa jeho informácií nebol vyvíjaný „žiadny tlak zo strany žiadnej krajiny“.
Francúzsko, ktoré v tomto roku G7 predsedá, podľa Barrota pozvalo na summit prezidenta Kene. „Nepodľahli sme žiadnemu tlaku. Urobili sme rozhodnutie, ktoré je v súlade s naším zámerom usporiadať schôdzu G7 zameranú na geoekonomické otázky,“ vysvetlil.
Barrot priamo neuviedol, či bola JAR na summit pôvodne pozvaná. „Vždy sme sa spoliehali na JAR a rešpektujeme dôležitú úlohu, ktorú zohráva v medzinárodných vzťahoch,“ zdôraznil.
Vzájomné vzťahy medzi USA a JAR sú narušené od nástupu prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten tvrdí, že vláda v Pretórii prenasleduje belošskú menšinu v krajine. Washingtonu tiež prekáža, že JAR na Medzinárodnom trestom súde obvinila Izrael z páchania genocídy v Pásme Gazy.
