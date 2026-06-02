< sekcia Zahraničie
Barrot odsúdil izraelskú okupáciu Libanonu
Izrael a libanonská militantná skupina Hizballáh podporovaná Iránom sa v noci na utorok dostali do konfliktu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 2. júna (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v utorok vyhlásil, že zotrvávanie izraelských jednotiek hlboko na libanonskom území je neospravedlniteľné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izrael a libanonská militantná skupina Hizballáh podporovaná Iránom sa v noci na utorok dostali do konfliktu napriek oznámeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že obe strany sa dohodli na zastavení bojov pred rokovaniami medzi Izraelom a Libanonom, ktoré organizujú Spojené štáty.
„Nič nemôže ospravedlniť pokračovanie vojenských operácií a dlhodobú okupáciu Izraela hlboko na libanonskom území,“ povedal šéf francúzskej diplomacie pre France TV.
Izraelské jednotky v nedeľu obsadili strategicky situovaný hrad Beaufort, ktorý poskytuje výhľad na južný Libanon a časť severného Izraela.
Izraelské sily používali túto stredovekú pevnosť ako základňu počas svojej predchádzajúcej dvadsaťročnej okupácie južného Libanonu, ktorá sa skončila v roku 2000.
Trump v pondelok po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom oznámil, že Izrael prestane strieľať na Hizballáh a že „do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť“. Prezident takisto uviedol, že Hizballáh súhlasil so zastavením paľby. Šéf Bieleho domu následne vyjadril nádej, že boje medzi Izraelom a hnutím podporovaným Iránom sa „navždy“ skončia.
Izrael a libanonská militantná skupina Hizballáh podporovaná Iránom sa v noci na utorok dostali do konfliktu napriek oznámeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že obe strany sa dohodli na zastavení bojov pred rokovaniami medzi Izraelom a Libanonom, ktoré organizujú Spojené štáty.
„Nič nemôže ospravedlniť pokračovanie vojenských operácií a dlhodobú okupáciu Izraela hlboko na libanonskom území,“ povedal šéf francúzskej diplomacie pre France TV.
Izraelské jednotky v nedeľu obsadili strategicky situovaný hrad Beaufort, ktorý poskytuje výhľad na južný Libanon a časť severného Izraela.
Izraelské sily používali túto stredovekú pevnosť ako základňu počas svojej predchádzajúcej dvadsaťročnej okupácie južného Libanonu, ktorá sa skončila v roku 2000.
Trump v pondelok po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom oznámil, že Izrael prestane strieľať na Hizballáh a že „do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť“. Prezident takisto uviedol, že Hizballáh súhlasil so zastavením paľby. Šéf Bieleho domu následne vyjadril nádej, že boje medzi Izraelom a hnutím podporovaným Iránom sa „navždy“ skončia.