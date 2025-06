Barrot odsúdil izraelský útok na väznicu, v ktorej sú dvaja Francúzi

Paríž 23. júna (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v pondelok po izraelskom útoku na väznicu v Teheráne, kde sa nachádzajú aj dvaja francúzski občania, obvinil Izrael z ohrozovania týchto väznených Francúzov. Podľa Barrota musia útoky prestať, aby sa otvorili dvere pre diplomaciu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Izrael v pondelok zaútočil na viaceré ciele v Iráne vrátane väznice Evín, ktorú agentúra Reuters opísala ako najznámejšiu väznicu pre politických väzňov v Teheráne.



„Útok zameraný na väzenie Evín v Teheráne ohrozil našich občanov Cécile Kohlerovú a Jacquesa Parisa, ktorí sú zadržiavaní už tri roky. Toto je neakceptovateľné,“ napísal šéf francúzskej diplomacie na sieti X. Dodal, že sa nepredpokladá, že by Francúzi počas útoku utrpeli zranenia.



Barrot tiež podľa svojich slov požiadal iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího, aby mu poskytol informácie o Kohlerovej a Parisovi, a vyzval na ich okamžité prepustenie.



Kohlerovej sestra minulý týždeň vyzvala francúzsku vládu, aby sa zasadila o to, že väznená Cécile aj jej partner Jacques Paris budú premiestnení do bezpečnia. Reagovala aj na pondelkový útok, ktorý označila za nezodpovedný.



Cécile Kohlerová, 40-ročná učiteľka literatúry z východného Francúzska, a jej partner, učiteľ matematiky na dôchodku Jacques Paris, boli v Iráne ako turisti. Zadržali ich 7. mája 2022 - tesne pred návratom do Francúzska, následne ich vzali do väzby pre podozrenie zo špionáže.



Kohlerová a Paris patria medzi niekoľko Európanov zadržiavaných Iránom.