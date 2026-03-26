Barrot: Oprava štítu elektrárne v Černobyle bude stáť 500 miliónov eur
V novembri 2016 postavili nad pozostatkami reaktora obrovskú kovovú kupolu, aby sa zabránilo budúcim únikom rádioaktívnych materiálov.
Autor TASR
Paríž 26. marca (TASR) - Na opravu ochranného štítu Černobyľskej jadrovej elektrárne na Ukrajine bude potrebných približne 500 milión eur, uviedol vo štvrtok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Štít minulý rok poškodil útok ruského dronu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) minulý rok v decembri uviedla, že ochranný štít Černobyľskej jadrovej elektrárne na Ukrajine už po poškodení dronom nemôže plniť svoju hlavnú bezpečnostnú funkciu. Za útok je podľa Ukrajiny zodpovedné Rusko, ktoré cieli na Černobyľ a ďalšie ukrajinské jadrové elektrárne.
„Dnes večer sme predstavili prvý finančný odhad škôd spôsobených týmto dronom, ktorý sa pohybuje okolo 500 miliónov eur,“ povedal Barrot po stretnutí šéfov diplomacií skupiny G7 vo Francúzsku.
„G7 musí zohrávať vedúcu úlohu pri tomto získavaní financií, v úzkej koordinácii s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD),“ konštatoval. Zároveň pripomenul, že v júli 2025 navštívil Černobyľ, kde podľa svojich slov videl „ničivý dopad tejto vojny bez hraníc“.
V novembri 2016 postavili nad pozostatkami reaktora obrovskú kovovú kupolu, aby sa zabránilo budúcim únikom rádioaktívnych materiálov. Výstavbu v hodnote 2,1 miliardy eur financovali medzinárodné zdroje.
Po ruskom útoku dronom vo februári minulého roku je poškodená strecha tejto konštrukcie. Riaditeľ elektrárne Serhij Tarakanov v decembri povedal, že kryt prišiel o niekoľko svojich hlavných funkcií, pričom ich obnova si vyžiada najmenej tri až štyri roky.
Jadrová katastrofa v Černobyľskej elektrárni 26. apríla 1986 patrí medzi najhoršie v dejinách a definitívne bola odstavená v decembri 2000. Bezprostredne po napadnutí Ukrajiny vo februári 2022 ju okupovali ruskí vojaci. Opustili ju v apríli 2022 a Ukrajina ju odvtedy udržuje pod osobitnou vojenskou kontrolou.
