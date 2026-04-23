Barrot označil zabitie členov UNIFIL v Libanone ako vojnový zločin
Hizballáh už cez víkend akúkoľvek zodpovednosť za incident poprel. Libanonské ministerstvo zahraničných vecí sľúbilo dôkladné vyšetrenie prípadu.
Paríž 23. apríla (TASR) - V súvislosti so smrtiacim útokom na vojakov mierovej misie Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) hovorí francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot o vojnovom zločine. Útok na príslušníkov misie, ktorých je možné v teréne ľahko rozpoznať, je podľa neho aj útokom na celé medzinárodné spoločenstvo, keďže práve od neho majú tzv. modré helmy mandát, povedal pre rozhlasovú stanicu France Info. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V dôsledku útoku, ku ktorému došlo minulú sobotu, zomreli dvaja francúzski vojaci a dvaja ďalší utrpeli zranenia. Podľa UNIFIL sa dostali pod paľbu pri odstraňovaní výbušnín na jednej z ciest na juhu Libanonu.
Počiatočné vyšetrovanie UNIFIL naznačovalo, že za útok boli zodpovední bojovníci proiránskeho militantného hnutia Hizballáh. Izraelská armáda tiež uviedla, že podľa jej spravodajských informácií spustili paľbu práve militanti - zrejme to však malo v súvislosti s útokom rozptýliť akékoľvek podozrenia voči Izraelu, píše DPA.
Hizballáh už cez víkend akúkoľvek zodpovednosť za incident poprel. Libanonské ministerstvo zahraničných vecí sľúbilo dôkladné vyšetrenie prípadu.
Mierové sily UNIFIL monitorujú pohraničnú oblasť medzi Izraelom a Libanonom od roku 1978. V ich radoch dochádza k pravidelným úmrtiam a zraneniam. Pred niekoľkými týždňami zahynuli pri výbuchu dvaja indonézski vojaci.
V dôsledku útoku, ku ktorému došlo minulú sobotu, zomreli dvaja francúzski vojaci a dvaja ďalší utrpeli zranenia. Podľa UNIFIL sa dostali pod paľbu pri odstraňovaní výbušnín na jednej z ciest na juhu Libanonu.
Počiatočné vyšetrovanie UNIFIL naznačovalo, že za útok boli zodpovední bojovníci proiránskeho militantného hnutia Hizballáh. Izraelská armáda tiež uviedla, že podľa jej spravodajských informácií spustili paľbu práve militanti - zrejme to však malo v súvislosti s útokom rozptýliť akékoľvek podozrenia voči Izraelu, píše DPA.
Hizballáh už cez víkend akúkoľvek zodpovednosť za incident poprel. Libanonské ministerstvo zahraničných vecí sľúbilo dôkladné vyšetrenie prípadu.
Mierové sily UNIFIL monitorujú pohraničnú oblasť medzi Izraelom a Libanonom od roku 1978. V ich radoch dochádza k pravidelným úmrtiam a zraneniam. Pred niekoľkými týždňami zahynuli pri výbuchu dvaja indonézski vojaci.