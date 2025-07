Barrot: Pätnásť západných krajín volá po uznaní Palestínskeho štátu

Paríž 30. júla (TASR) - Francúzsko a ďalších 14 západných krajín vyzvalo v utorok večer zvyšok sveta, aby uznal Palestínsky štát, uviedol v stredu francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Spoločná výzva krajín prišla na záver medzinárodnej konferencie organizovanej Francúzskom a Saudskou Arábiou o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu v New Yorku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Francúzsko spolu s ďalšími 14 krajinami vydáva v New Yorku spoločnú výzvu: vyjadrujeme želanie uznať Palestínsky štát a vyzývame tých, ktorí tak ešte neurobili, aby sa k nám pridali,“ napísal Barrot v príspevku na platforme X.



Podľa spravodajského portálu Ouest-France sa pod túto výzvu podpísala aj Kanada, Austrália, Andorra, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Malta, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, San Marino, Slovinsko a Španielsko. Všetky vyjadrili „pevné odhodlanie k vízii dvojštátneho riešenia“.



Palestínsky štát doposiaľ neuznalo deväť z nich - Andorra, Austrália, Kanada, Fínsko, Luxembursko, Malta, Nový Zéland, Portugalsko a San Marino - no každá z týchto krajín vyjadrila prinajmenšom ochotu Palestínsky štát uznať.



Francúzky prezident Emmanuel Macron minulý štvrtok oznámil, že Paríž oficiálne uzná existenciu Palestínskeho štátu na Valnom zhromaždení OSN v septembri. Takýto krok následne v pondelok avizovala aj Británia v prípade, že Izrael nepristúpi na prímerie s militantným hnutím Hamas vo vojne v Pásme Gazy, ako aj Malta.



Tieto tri krajiny sa tak potencionálne pridajú k Španielsku, Írsku, Slovinsku a Nórsku, ktoré Palestínu uznali v máji a júni tohto roka.



SR pri svojom vzniku v roku 1993 právne prevzala uznanie Palestínskeho štátu od Československej socialistickej republiky.