Barrot: Po vojne bude musieť Irán spraviť isté ústupky

Na snímke Jean-Noel Barrot. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tel Aviv 20. marca (TASR) - V rámci akéhokoľvek dlhodobého politického riešenia po vojne na Blízkom východe musí Irán urobiť významné ústupky. V piatok to počas návštevy Izraela vyhlásil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.

„Nech už bude výsledok prebiehajúcich vojenských operácií akýkoľvek, musí ho doplniť politické riešenie, ktoré prinesie trvalé výsledky,“ povedal Barrot novinárom v Tel Avive. „V tomto ohľade musí byť iránsky režim pripravený urobiť významné ústupky – radikálnu zmenu postoja,“ dodal.

Francúzsko a jeho spojenci budú podľa jeho slov naďalej pracovať na hľadaní trvalého riešenia.

„Neexistuje žiadne zrejmé krátkodobé východisko z pretrvávajúcej eskalácie v regióne, ktorá sa v istom zmysle odohráva už od 7. októbra 2023. To však v žiadnom prípade nesmie slúžiť ako zámienka pre nečinnosť,“ poznamenal Barrot s odkazom na teroristický útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, ktorý odštartoval vojnu v Pásme Gazy.

Francúzsky minister zahraničných vecí má počas svojej návštevy Izraela diskutovať s tamojšími predstaviteľmi o otázkach regionálnej bezpečnosti, humanitárnej pomoci a snahách o deeskaláciu konfliktov na Blízkom východe.

Do Izraela Barrot pricestoval po štvrtkovej navšteve Libanonu. Tamojším predstaviteľom tlmočil výhrady Paríža k možnej izraelskej pozemnej operácii v južnej časti krajiny, ale dodal, že miestna armáda musí urobiť maximum pre odzbrojenie proiránskeho hnutia Hizballáh, ako to požaduje libanonská vláda.
Neprehliadnite

Brutálny útok v obchode: V Trebišove je zranená jedna osoba

Komentár J. Hrabka: Zmena pomerov

ŠIPOŠ: Obyčajní ľudia v práci piť nesmú, 150 vyvolených poslancov môže

REKORDNÝ MAREC: SHMÚ zaznamenal nadpriemerne vysoké teploty