Barrot pricestoval do Kyjeva na dvojdňovú návštevu

Kyjev 21. júla (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v pondelok pricestoval na dvojdňovú návštevu ukrajinskej metropoly Kyjev, ktorej cieľom je podporiť Ukrajinu v boji proti ruskej invázii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Očakáva sa, že Barrot sa stretne so svojím rezortným partnerom Andrijom Sybihom, prezidentom Volodymyrom Zelenským a novou premiérkou Julijou Svyrydenkovou. „V súvislosti s bezprecedentnými sankciami, ktoré Francúzsko a Európska únia prijali voči Rusku, minister zhodnotí podporu Francúzska pre Ukrajinu,“ uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí v tlačovej správe.



Rada Európskej únie v piatok oficiálne prijala 18. balík sankcií proti Rusku, ktorý predtým schválili stáli predstavitelia členských štátov v Bruseli. Sankcie cielia na ruský energetický, bankový a vojenský sektor.



Barrot pricestoval do Kyjeva krátko po zrušení leteckého poplachu. Pri útokoch Moskvy v ukrajinskom hlavnom meste zahynula v noci na pondelok najmenej jedna osoba.



„Zatiaľ čo ruské sily pokračujú v pravidelných útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, čím ohrozujú jej bezpečnosť a bezpečnosť európskeho kontinentu, minister navštívi jadrovú elektráreň v Černobyli,“ oznámilo francúzske ministerstvo zahraničných vecí. Paríž prispel na pomoc pri oprave radiačného krytu elektrárne v Černobyli, ktorú vo februári podľa všetkého zasiahol ruský dron, no nedošlo k úniku radiácie, pripomína AFP.