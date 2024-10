Barrot: Ruské víťazstvo by prinieslo chaos do medzinárodného systému

Kyjev 19. októbra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot v sobotu v Kyjeve varoval, že porážka Ukrajiny na bojisku by zasiala chaos do systému medzinárodných vzťahov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Ruské víťazstvo by posvätilo právo najsilnejších a urýchlilo by medzinárodný poriadok smerom k chaosu," povedal Barrot po boku ukrajinského kolegu Andrija Sybihu. Barrotova návšteva v Kyjeve podčiarkuje neochvejnú podporu Paríža Ukrajine. Tento týždeň ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predstavil "plán víťazstva" na porážku Ruska a vyzval na posilnenú západnú podporu.



Sybiha poďakoval Parížu za podporu Ukrajine vrátane výcviku ukrajinských jednotiek a uviedla, že obe krajiny vytvorili "špeciálne partnerstvo". Varoval, že zapojenie severokórejských vojakov bojujúcich za Rusko predstavuje "obrovskú hrozbu ďalšej eskalácie" a hrozbu, že vojna "prekročí súčasné hranice a hranice".



Barrot uviedol, že ak sa potvrdí prítomnosť vojakov zo Severnej Kórey, bude to znamenať veľkú eskaláciu konfliktu. Zároveň to však bude známka ťažkostí Moskvy v doterajšom vojenskom ťažení



Juhokórejská spravodajská služba v piatok uviedla, že Severná Kórea sa rozhodla vyslať "veľké" jednotky na podporu vojny Moskvy na Ukrajine. Oznámila tiež, že na ruskom Ďalekom východe je už 1500 členov špeciálnych jednotiek, ktorí tam absolvujú výcvik.



Americký prezident Joe Biden a lídri Nemecka, Francúzska a Británie vyjadrili v piatok svoje "odhodlanie pokračovať v podpore Ukrajiny v jej úsilí o zabezpečenie spravodlivého a trvalého mieru".