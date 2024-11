Barrot: Spojenci by nemali obmedzovať podporu pre Ukrajinu

Paríž 24. novembra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyhlásil, že v otázke podpory Ukrajiny neexistujú žiadne "červené čiary". Dodal, že Ukrajina by pri útokoch na ciele v ruskom vnútrozemí mohla použiť francúzske rakety dlhého doletu "v rámci sebaobrany". TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a stanice BBC.



Šéf francúzskej diplomacie v rozhovore pre BBC zverejnenom v sobotu neuviedol, či Kyjev pri útokoch na Rusko použil francúzske zbrane.



Západní spojenci by podľa Barrota nemali obmedzovať podporu Ukrajiny a "nestanovovať a nevyjadrovať červené čiary". Francúzsky minister na otázku, či by to mohlo znamenať aj účasť francúzskych vojakov v bojoch povedal, že "nezavrhujeme žiadnu možnosť".



"Budeme podporovať Ukrajinu tak intenzívne a tak dlho ako to bude potrebné. Prečo? Pretože je to naša bezpečnosť, ktorá je v stávke. Zakaždým, keď ruská armáda postúpi o jeden štvorcový kilometer, hrozba sa priblíži k Európe o jeden štvorcový kilometer," uviedol Barrot. Francúzsky minister zahraničných vecí zároveň poznamenal, že západné krajiny budú musieť zvýšiť svoje výdavky na obranu.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová kritizovala Barrotove vyjadrenia a uviedla, že povolenie útočiť na ciele v ruskom vnútrozemí "nie je podporou Ukrajiny, ale skôr jej smrteľnou ranou".



Ukrajina tento týždeň po prvýkrát útočila na Rusko raketami ATACMS americkej výroby a britskými Storm Shadow. Francúzsko od júla 2023 v spolupráci s Britániou začalo dodávať Ukrajine rakety Storm Shadow - francúzske označenie pre totožné rakety je Scalp, vysvetľuje DPA.



Nemecko, ktoré je druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci Ukrajine, nedodáva Kyjevu rakety dlhého doletu. Vláda Olafa Scholza odmieta Ukrajine poskytnúť svoj systém Turus s dosahom vyše 500 kilometrov pre obavy, že by to mohlo zatiahnuť Západ do priamejšieho konfliktu s Ruskom.