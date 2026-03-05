< sekcia Zahraničie
Barrot v telefonáte s Arákčím žiadal deeskaláciu na Blízkom východe
Šéf francúzskej diplomacie vyjadril obavy o osud „občanov zadržiavaných v Iráne“ a vyzval na ich „okamžité a bezpodmienečné prepustenie“.
Paríž/Teherán 5. marca (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v stredu telefonoval so svojim iránskym náprotivkom Abbásom Arákčím a vyzval na zmiernenie napätia v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom na Blízkom východe. Vo štvrtok o tom informoval francúzsky rezort diplomacie, píše TASR podľa agentúry AFP.
„(Barrot) odsúdil iránske útoky, opätovne potvrdil záväzok Francúzska k stabilite na Blízkom východe, k upokojeniu situácie a k obnoveniu náročného diplomatického dialógu v súlade s medzinárodným právom,“ uvádza sa v stanovisku.
Šéf francúzskej diplomacie vyjadril obavy o osud „občanov zadržiavaných v Iráne“ a vyzval na ich „okamžité a bezpodmienečné prepustenie“.
AFP v súvislosti s jeho vyjadreniami upozornila na prípad francúzskych občanov Cecile Kohlerovú a Jacquesa Parisa, ktorých Irán v novembri prepustil po viac ako troch rokoch vo väzení za údajnú špionáž. Tamojšie úrady si obvinenie voči nim podľa ich rodín vymysleli. Obaja stále čakajú na odchod z krajiny.
Paríž označil Kohlerovú a Parisa za „štátnych rukojemníkov“, ktorých Teherán zadržal s cieľom získať ústupky.
Prezident Emmanuel Macron vo svojom utorkovom prejave označil zásah Spojených štátov a Izraela v Iráne za odôvodnený, no napriek tomu vyjadril poľutovanie nad tým, že vojenské operácie boli uskutočnené mimo rámca medzinárodného práva.
Macron však zároveň vyhlásil, že hlavnú zodpovednosť za vojnu nesie Irán, pretože rozvíjal nebezpečný jadrový program, bezprecedentné kapacity výroby balistických striel a vyzbrojoval aj financoval teroristické skupiny v susedných krajinách.
