Barrot vyzval Izrael, aby umožnil vstup médií do Pásma Gazy

Paríž 22. júla (TASR) - Šéf francúzskej diplomacie Jean-Noël Barrot v utorok vyzval Izrael, aby umožnil vstup zahraničných novinárov do vojnou zničeného Pásma Gazy. Upozornil pritom na rastúce obavy z hladomoru po 21 mesiacoch konfliktu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Žiadam, aby slobodné a nezávislé médiá mali prístup do Pásma Gazy, aby mohli ukázať, čo sa tam deje, a podať svedectvo,“ uviedol Barrot v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter počas svojej dvojdňovej návštevy Ukrajiny.



Francúzsky minister sa vyjadril krátko po tom, ako tlačová agentúra AFP varovala, že životy palestínskych novinárov na voľnej nohe, s ktorými v Pásme Gazy spolupracuje, sú v ohrození. Barrot vyzval Izrael, aby im a ich rodinám umožnil opustiť okupované pobrežné územie.



Na otázku, či by Paríž mohol pomôcť s ich evakuáciou, Barrot odpovedal, že sa tejto otázke venujú. „Dúfame, že v nasledujúcich týždňoch budeme schopní evakuovať niektorých spolupracovníkov novinárov,“ spresnil.



Novinárska organizácia AFP vo vyhlásení na sociálnych sieťach X a Instagram v pondelok pripomenula, že od 7. októbra 2023 Izrael zakázal vstup všetkým zahraničným novinárom do Pásma Gazy. „V tomto kontexte je práca našich palestínskych spolupracovníkov kľúčová na to, aby sme mohli informovať svet,“ uviedla organizácia. „Ich životy sú však v ohrození, preto vyzývame izraelské úrady, aby im a ich rodinám umožnili okamžitú evakuáciu.“



Barrot opäť vyzval na okamžité prímerie. „Už neexistuje žiadne ospravedlnenie pre vojenské operácie izraelskej armády v Pásme Gazy,“ skonštatoval. „Ide o ofenzívu, ktorá len zhorší už aj tak katastrofálnu situáciu a spôsobí ďalšie nútené vysídľovanie obyvateľstva, čo dôrazne odsudzujeme,“ dodal.