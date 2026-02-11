< sekcia Zahraničie
Barrot žiada vyšetrovanie po zmienke diplomata v spisoch o Epsteinovi
Francúzske médiá po tom, čo sa meno Aidana objavilo v zverejnených dokumentoch, informovali, že v rokoch 2010 - 2017 komunikoval s Epsteinom prostredníctvom e-mailov.
Autor TASR
Paríž 11. februára (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot požiadal o vyšetrovanie po tom, ako sa meno francúzskeho diplomata Fabrica Aidana objavilo v e-mailoch sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Bol som zdesený,“ povedal v stredu Barrot. V príspevku na sieti X v utorok oznámil, že obvinenia proti Aidanovi postúpil prokurátorovi a začal vnútorné vyšetrovanie.
Ministerstvo zahraničných vecí opísalo Aidana ako „hlavného tajomníka pre zahraničné veci, ktorý je dočasne uvoľnený z funkcie z osobných dôvodov a súčasne pôsobí v súkromnom sektore“.
AFP objasňuje, že samotná zmienka o niekom v Epsteinových spisoch nemusí znamenať jeho pochybenie.
Francúzske médiá však po tom, čo sa meno Aidana objavilo v zverejnených dokumentoch, informovali, že v rokoch 2010 - 2017 komunikoval s Epsteinom prostredníctvom e-mailov.
Investigatívna internetová stránka Mediapart v utorok informovala, že americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) označil Aidana za osobu, ktorá v čase práce v sídle OSN v New Yorku v rokoch 2006 - 2013 navštevovala webové stránky zamerané na sexuálne zneužívanie detí. To viedlo k internému vyšetrovaniu a jeho rezignácii.
Aidan bol v tom čase poradcom vtedajšieho nórskeho diplomata Terjeho Roed-Larsena. Toho vyšetruje nórska polícia pre jeho väzby na Epsteina.
Mediapart tiež tvrdí, že Aidan poslal dokumenty a správy OSN Epsteinovi.
Energetická skupina Engie, pre ktorú Aiden v uplynulej dobe pracoval, AFP povedala, že ho prepustila. „V súvislosti s informáciami, ktoré nám boli oznámené a boli uverejnené v niektorých médiách a ktoré sa týkajú obdobia pred jeho (Aidenovým) vstupom do skupiny, sa Engie rozhodla zbaviť Fabrica Aidana jeho funkcie,“ uviedla spoločnosť.
V zverejnených spisoch o Epsteinovi sa okrem Aidana spomína aj ďalší Francúz - bývalý minister školstva Jack Lang, ktorý v tejto súvislosti rezignoval na funkciu riaditeľa kultúrnej inštitúcie Arab World Institute.
Samotný Lang pritom poprel akékoľvek pochybenie: objasnil, že na Epsteina sa obracal iba ako na filantropa. Pripustil, že možno bol „trochu naivný“, ale poprel, že by vedel o Epsteinových zločinoch, aj keď finančníka v roku 2008 odsúdili za navádzanie maloletej osoby na prostitúciu. Lang však dodal, že bol „šokovaný“ zistením, že sa jeho meno objavilo v stanovách offshore spoločnosti založenej Epsteinom v roku 2016.
Langova dcéra Caroline, ktorá údajne vlastnila polovicu akcií tejto spoločnosti, medzičasom odstúpila z postu šéfky Únie nezávislých producentov (SPI) zastupujúcej nezávislých filmárov vo Francúzsku.
„Bol som zdesený,“ povedal v stredu Barrot. V príspevku na sieti X v utorok oznámil, že obvinenia proti Aidanovi postúpil prokurátorovi a začal vnútorné vyšetrovanie.
Ministerstvo zahraničných vecí opísalo Aidana ako „hlavného tajomníka pre zahraničné veci, ktorý je dočasne uvoľnený z funkcie z osobných dôvodov a súčasne pôsobí v súkromnom sektore“.
AFP objasňuje, že samotná zmienka o niekom v Epsteinových spisoch nemusí znamenať jeho pochybenie.
Francúzske médiá však po tom, čo sa meno Aidana objavilo v zverejnených dokumentoch, informovali, že v rokoch 2010 - 2017 komunikoval s Epsteinom prostredníctvom e-mailov.
Investigatívna internetová stránka Mediapart v utorok informovala, že americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) označil Aidana za osobu, ktorá v čase práce v sídle OSN v New Yorku v rokoch 2006 - 2013 navštevovala webové stránky zamerané na sexuálne zneužívanie detí. To viedlo k internému vyšetrovaniu a jeho rezignácii.
Aidan bol v tom čase poradcom vtedajšieho nórskeho diplomata Terjeho Roed-Larsena. Toho vyšetruje nórska polícia pre jeho väzby na Epsteina.
Mediapart tiež tvrdí, že Aidan poslal dokumenty a správy OSN Epsteinovi.
Energetická skupina Engie, pre ktorú Aiden v uplynulej dobe pracoval, AFP povedala, že ho prepustila. „V súvislosti s informáciami, ktoré nám boli oznámené a boli uverejnené v niektorých médiách a ktoré sa týkajú obdobia pred jeho (Aidenovým) vstupom do skupiny, sa Engie rozhodla zbaviť Fabrica Aidana jeho funkcie,“ uviedla spoločnosť.
V zverejnených spisoch o Epsteinovi sa okrem Aidana spomína aj ďalší Francúz - bývalý minister školstva Jack Lang, ktorý v tejto súvislosti rezignoval na funkciu riaditeľa kultúrnej inštitúcie Arab World Institute.
Samotný Lang pritom poprel akékoľvek pochybenie: objasnil, že na Epsteina sa obracal iba ako na filantropa. Pripustil, že možno bol „trochu naivný“, ale poprel, že by vedel o Epsteinových zločinoch, aj keď finančníka v roku 2008 odsúdili za navádzanie maloletej osoby na prostitúciu. Lang však dodal, že bol „šokovaný“ zistením, že sa jeho meno objavilo v stanovách offshore spoločnosti založenej Epsteinom v roku 2016.
Langova dcéra Caroline, ktorá údajne vlastnila polovicu akcií tejto spoločnosti, medzičasom odstúpila z postu šéfky Únie nezávislých producentov (SPI) zastupujúcej nezávislých filmárov vo Francúzsku.