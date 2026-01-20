Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Barrot:Francúzsko podporí pozastavenie obchodnej dohody medzi EÚ a USA

Únia v rámci rámcovej dohody v júli minulého roka súhlasila s tým, že na väčšinu tovaru vyvážaného do Spojených štátov bude platiť clo vo výške 15 percent.

Paríž 20. januára (TASR) - Francúzsko podľa ministra zahraničných vecí Jean-Noëla Barrota podporuje pozastavenie uplatňovania vlani uzavretej obchodnej dohody medzi EÚ a USA. Barrot to povedal v utorok vo francúzskom Národnom zhromaždení v súvislosti s hrozbou clami zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa v otázke Grónska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Trump v sobotu pohrozil, že na dovoz z ôsmich európskych krajín - Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Fínska - uvalí od 1. februára desaťpercentné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu avizoval, že požiada aktiváciu nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý EÚ doteraz nikdy nepoužila, ak sa potvrdí zvýšenie amerických ciel voči krajinám, ktoré odmietajú Trumpov plán zmocniť sa Grónska. V utorok na Svetovom ekonomickom fóre v Davose Macron vyhlásil, že EÚ by v súčasnej situácii nemala váhať s použitím daného nástroja.

„Hrozba clami sa používa ako vydieranie s cieľom dosiahnuť neoprávnené ústupky,“ vyhlásil v parlamente Barrot a dodal, že Európska komisia má „veľmi silné nástroje“, aby mohla reagovať na Trumpove hrozby.

Hlavné politické frakcie v Európskom parlamente v utorok oznámili, že sa zhodujú v otázke pozastavenia ratifikácie dohody medzi EÚ a USA. Chcú tak vyjadriť protest proti zámeru Trumpa zaviesť clá v súvislosti s Grónskom.

Európska únia zvažuje viaceré možnosti reakcie, ak Trump od svojich hrozieb neustúpi. Patria medzi ne pozastavenie obchodnej dohody, zavedenie ciel na dovoz z USA v celkovej hodnote 93 miliárd eur, ktoré sú momentálne pozastavené až do 6. februára, a tiež využitie zmieneného nástroja ACI. Lídri bloku budú o prípadnej reakcii rokovať vo štvrtok večer na mimoriadnom summite v Bruseli.
