Bartoš: Fiala porušil zmluvu, chcem však, aby táto vláda pokračovala

Praha 25. septembra (TASR) - Končiaci český minister pre miestny rozvoj a vicepremiér pre digitalizáciu Ivan Bartoš, ktorého v utorok premiér Petr Fiala odvolal z funkcie, uviedol, že napriek porušeniu koaličnej zmluvy zo strany premiéra a odchodu Pirátov chce, aby súčasná vláda pokračovala. Nechcel by, aby boli predčasné voľby, po ktorých by sa vrátil Andrej Babiš. Povedal to v stredu po stretnutí s predsedom hnutia STAN Vítom Rakušanom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pripomenul, že Piráti do vlády vstupovali v koalícii s hnutím STAN. Ich koaličná zmluva však podľa neho nerieši situáciu, ak jedna zo strán z vlády odíde. STAN teda na odchod vyzývať nebudú, ako to niektorí členovia Pirátov naznačovali. Hoci mali podľa Bartoša vyjednávacie heslo "spolu do vlády, spolu do opozície", to podľa neho platilo pred tromi rokmi.



"Ja chcem, aby táto vláda pokračovala. Nechcem, aby tu naskakoval Andrej Babiš v nejakých predčasných voľbách," povedal šéf Pirátov.



S hnutím STAN mali spoločný program. S Rakušanom preto podľa jeho slov hovoril o tom, ako budú ich priority presadzovať, aj keď už Piráti vo vláde nebudú. Rokovanie so šéfom STAN Bartoš označil za profesionálne.



Predpokladá, že zvyšní dvaja pirátski ministri podajú rezignáciu. Obaja už avizovali, že sú na to pripravení, ak Piráti odchod z vlády odhlasujú. Hlasovanie na pirátskom fóre by malo skončiť v pondelok večer.



Podľa Rakušana vyvolal konflikt medzi koalíciou SPOLU a Pirátmi vlnu emócií, ktorá neprospieva vláde ani Českej republike. "Bol by som rád, aby sme sa všetci snažili situáciu upokojiť a venovali sa tomu, čo od nás ľudia oprávnene čakajú. Teda splniť maximum toho, k čomu sme sa ako vláda zaviazali," uviedol šéf STAN. Len tak môžu podľa neho opäť získať dôveru voličov.



Potvrdil, že hnutie vo vláde zostáva. "Rozhodne nechceme byť tou politickou silou, ktorá nejakým unáhleným rozhodnutím uvrhne našu krajinu do chaosu a v podstate by naším rozhodnutím viedla k predčasným voľbám," vysvetlil.



Roztržka podľa neho v koalícii vyvolala atmosféru, ktorá "nie je jednoduchá". Spôsob, akým Fiala Bartoša odvolal, nepovažuje hnutie za dobrý, ale faktickým dôvodom odvolania rozumie.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)