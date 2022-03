Bartoš: Utečenecká kríza bude trvať dlhšie a ovplyvní život v Česku

Praha 18. marca (TASR) - Utečenecká kríza súvisiaca s ruskou inváziou na Ukrajinu bude trvať dlhšie a bude tak mať vplyv na kvalitu života v Českej republike. Vo štvrtok to v Bruseli povedal český minister pre miestny rozvoj Ivan Bartoš, ktorého citoval spravodajský webový portál Novinky.cz.



Česko, ktoré je už na hrane ubytovacích kapacít, bude potrebovať na riešenie utečeneckej vlny peniaze, upozornil Bartoš. Časť z nich by mohla podľa ministra ísť z už schváleného národného plánu obnovy. "V prvom rade je to potrebné riešiť na národnej úrovni," uviedol.



"Kríza bude trvať dlhšie a bude mať vplyv na kvalitu života v Českej republike. Máme limity sociálnych služieb i zdravotného systému," povedal Bartoš.



Na európskej úrovni by mohol pomôcť už schválený národný plán obnovy, ktorý reaguje na covidovú krízu. "Mohol by byť rozšírený na problémy, ktoré prichádzajú s ukrajinskou krízou," načrtol minister.



Zopakoval tiež, že utečenecké kvóty nie sú na stole. "Nemalo by to byť ale tak, že v nejakej krajine človek vystúpi z vlaku a tam zostane. Európa sa k tomu musí postaviť ako celok, pomoc musí byť rozprestretá," myslí si Bartoš.



Aktuálne je Česko podľa premiéra Petra Fialu na samej hranici počtu utečencov, ktorých je bez väčších problémov schopné absorbovať. Za tri týždne od začiatku ruskej invázie prišlo do Česka z Ukrajiny 270.000 vojnových utečencov.



Od vypuknutia vojny (24. februára) ušlo z Ukrajiny už celkovo 3,2 milióna ľudí, prevažne žien a detí. Takmer dve tretiny z nich zamierili do Poľska, kam už ušlo viac než 1,9 milióna ľudí.