Bašár Asad by privítal viac ruských vojenských základní v Sýrii

Moskva 16. marca (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad vo štvrtok uviedol, že by privítal akékoľvek návrhy Moskvy čo sa týka zriadenia nových ruských vojenských základní a posilnenia počtu vojakov v Sýrii. Ako píše agentúra Reuters, Asad naznačil, že Rusko by malo mať v Sýrii stálu vojenskú prítomnosť.



"Myslíme si, že rozšírenie ruskej prítomnosti v Sýrii je dobrá vec," konštatoval Asad v rozhovore pre ruskú štátnu agentúru RIA Novosti. "Ruská vojenská prítomnosť v akejkoľvek krajine by nemala byť založená na ničom dočasnom," dodal. Ak má Rusko ambíciu rozširovať svoje základne alebo zvyšovať ich počet, ide podľa neho o "technickú alebo logistickú otázku".



Reuters pripomína, že Rusko okrem leteckej základne Humajmím, odkiaľ vykonáva letecké útoky v prospech Asada, ovláda v Sýrii aj námornú základňu v Tartúse. Ruské ministerstvo obrany v januári uviedlo, že Rusko a Sýria obnovili vojenskú leteckú základňu al-Džarráh na severe Sýrie, aby ju mohli spoločne využívať. Malú základňu východne od mesta Aleppo sa v roku 2017 podarilo vybojovať späť po tom, čo bola pod kontrolou bojovníkov teroristickej organizácie Islamský štát.



Asad, ktorý sa v stredu v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, zdôraznil, že podporuje ruskú ofenzívu na Ukrajine. Ako povedal pre Ria Novosti, územia, ktoré Rusko na Ukrajine obsadilo, považuje Damask za ruské. "Sú to ruské teritóriá - aj keby nebola vojna - sú historicky ruskými územiami," povedal. Asad sa šéfovi Kremľa okrem toho poďakoval za pomoc, ktorú Moskva poskytla Sýrii po ničivom zemetrasení a ohlásil, že v najbližších týždňoch majú obe krajiny podpísať dohodu o ekonomickej spolupráci.



Rusko tvrdí, že obsadilo približne pätinu ukrajinského územia, pričom tieto oblasti považuje za súčasť Ruskej federácie. Podľa Západu je anexia častí Ukrajiny Ruskom nezákonná.



Rusko ako jeden z hlavných podporovateľov Asada sa zapojilo do občianskej vojny v Sýrii, ktorá sa začala v roku 2011 a vyžiadala životy najmenej 500.000 ľudí. V roku 2015 Moskva Asadovi pomohla udržať sa pri moci - napriek požiadavkám Západu, aby bol zvrhnutý.