Baškirského aktivistu odsúdili za údajné podnecovanie k nenávisti

Moskva 17. januára (TASR) - Súd v ruskej Baškirskej republike v stredu odsúdil miestneho aktivistu na štyri roky vo väzení za "podnecovanie k nenávisti". Jeho prípad vyvolal v krajine neobvyklé protesty, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Fail Alsynov, ktorý sa angažuje proti ťažbe zlata v okolí pohoria Ural a zasadzuje sa zachovanie jazyka početnej etnickej skupiny v Baškirsku, bol odsúdený v meste Bajmak.



Prezident autonómnej Baškirskej republiky Radij Chabirov obvinil Alsynova z toho, že urazil ľudí zo Strednej Ázie a Kaukazu počas minuloročného prejavu v jeho rodnom jazyku. Alsynov na svoju obranu tvrdí, že jeho prejav bol nesprávne preložený.



Údajná urážka sa mala týkať dvoch slov, ktoré aktivista použil vo svojom protestnom prejave proti ťažbe zlata pred miestnou radou a ktoré boli do ruštiny preložené ako "čierni ľudia".



Podľa súdu v Bajmaku bolo zámerom prejavu "podnecovať nenávisť, ako aj ponižovať dôstojnosť skupiny osôb na základe rasy, národnosti, jazyka, pôvodu."



Alsynov, ktorý sa vyjadruje kriticky aj voči ruskej invázii na Ukrajine, podľa svojich vyjadrení v prejave hovoril o chudobných ľuďoch. V rozsudku za zatvorenými dverami ho súd odsúdil na štyri roky v nápravnom zariadení.



Na obranu aktivistu sa pred vynesením verdiktu strhli v Bajmaku protesty, a to aj napriek mrazivým teplotám 20 stupňov Celzia pod nulou.



Zábery z protestov zverejnené na sociálnych sieťach ukazovali muža stojaceho na kope snehu s ďalšími stovkami ľudí za ním, ktorí vyzývali ruského prezidenta Vladimira Putina, aby odvolal hlavu Baškirska Chabirova.



"Nie sme extrémisti, nie sme ani nacisti. Iba chceme, aby sa dodržiavali zákony," skandoval na videu nemenovaný muž.



Podľa miestnych médií dostal Alsynov vlani pokutu za kritické vyjadrenia súvisiace s ruskou mobilizáciou do vojny na Ukrajine, ktorú na sociálnej sieti označil za "genocídu baškirského národa" a tvrdil, že ofenzíva Moskvy "nie je naša vojna".