Veľvyslanec SR: Biden zmenil tón voči spojencom v Európe

Brusel 19. februára (TASR) - Spojené štáty po nástupe nového prezidenta Joea Bidena zmenili svoj prístup k Európe a k Severoatlantickej aliancii. Pre TASR to uviedol veľvyslanec SR pri NATO Peter Bátor.



"Zmena tónu" novej americkej administratívy bola podľa neho evidentná už pred tohtotýždňovou videokonferenciou ministrov obrany Aliancie, ktorá sa konala v stredu a vo štvrtok. Nový trend následne potvrdili vyjadrenia nového amerického ministra obrany Lloyda J. Austina, ktoré odzneli počas rokovaní.



Austin na svojom prvom stretnutí s rezortnými kolegami z NATO potvrdil, že Severoatlantická aliancia zostáva základom transatlantickej bezpečnosti a slúži ako záštita spoločných hodnôt demokracie, slobody jednotlivca a právneho štátu.



"Spojené štáty veľmi zmenili prístup k Európe a k Severoatlantickej aliancii. Bolo jednoznačne povedané, že USA chcú otvoriť novú kapitolu v našich vzťahoch - medzi NATO a USA, respektíve postavenia Spojených štátov v Aliancii," uviedol Bátor.



Podľa jeho slov je jasné, že Spojené štáty po nástupe novej vlády majú záujem o konzultácie so spojencami a nielen o konkrétne rozhodnutia. A dodal, že tento prístup cítiť aj vo vzťahu k výdavkom Aliancie na obranu, lebo nový tón - na rozdiel od predchádzajúcej administratívy Donalda Trumpa - je zmierlivý a hľadajú sa skôr pozitívne momenty.



"Samozrejme Spojené štáty neustupujú od požiadavky, že európski spojenci by mali investovať do obrany. Platí to, na čom sme sa v roku 2014 dohodli a to sú dve percentá z rozpočtu na obranu. Zatiaľ čo v minulosti to bolo robené formou priamej kritiky spojencov teraz je to skôr formou ocenenia príspevkov nielen tých, ktorí tie dve percentá dávajú, ale aj ocenením navýšenia vojenských rozpočtov tých štátov, ktoré síce nedosiahli hranicu dvoch percent, ale na vojenské výdavky dávajú viac ako predtým," uviedol Bátor.



Slovensko podľa jeho slov svoju dvojpercentnú rozpočtovú povinnosť splnilo už vlani a dostalo sa tak do "exkluzívneho klubu" 11 členov Aliancie, ktorí záväzky z roku 2014 už splnili. Aliancia by mala aktualizovanú štatistiku o výdavkoch spojencov na obranu zverejniť v priebehu marca.